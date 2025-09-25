Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Βρέθηκε στον τελικό του βρετανικού «MasterChef»

Είναι από τις κορυφαίες σεφ της χώρας, με μεγάλη πορεία στον χώρο της εστίασης, έντονη παρουσία στο εξωτερικό και αγάπη για την ελληνική κουζίνα. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου εκτοξεύει τη φήμη της γαστρονομίας μας, αυτή τη φορά μέσα από το βρετανικό «MasterChef».

Η αγαπημένη μαγείρισσα συμμετείχε στην εβδομάδα του τελικού του διαγωνισμού, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της μέντορα στους φιναλίστ. Η ίδια, με ανάρτησή της στα social media, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για αυτή τη σπουδαία στιγμή: «MasterChef UK… στην Ελλάδα! Εμπειρία ζωής για εμένα και τεράστια η ευθύνη μου ως μέντορα, τόσο στην επιλογή των συνταγών όσο και στη χρήση των υλικών, ώστε να αναδειχθεί η άγνωστη στο ευρύ κοινό ελληνική κουζίνα και τα κορυφαία προϊόντα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τεράστια και η προβολή της Ελλάδας και της ανεξερεύνητης ελληνικής κουζίνας στα εκατομμύρια τηλεθεατών που φανατικά παρακολουθούν το μεγαλύτερο σε ακροαματικότητα πρόγραμμα του BBC», έγραψε χαρακτηριστικά η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

«Ευγνώμων για όσα μου έχει φέρει η ζωή & ο Θεός στον δρόμο μου, καλά και κακά, γιατί μέσα από αυτά παίρνω δύναμη και συνεχίζω. Τεράστιο ευχαριστώ στην εταιρεία παραγωγής @masterchefuk για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία», πρόσθεσε.

Μέσα από τις φωτογραφίες μετέφερε το κοινό στο υπέροχο σκηνικό που στήθηκε, καθώς τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε έναν υπαίθριο χώρο γεμάτο αμπέλια, ελαιόδεντρα και μπουκαμβίλιες.

https://www.instagram.com/reel/DPBFRkkjB69/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

