Η Λάνα Ντελ Ρέι μοιράζεται νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν

Η Λάνα Ντελ Ρέι αποκάλυψε στους θαυμαστές της αδημοσίευτα στιγμιότυπα από τον γάμο της με τον Τζέρεμι Ντουφρέν, που έγινε πριν από έναν χρόνο.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 26 Σεπτεμβρίου 2024 στο Ντε Αλεμάν της Λουιζιάνα, διατηρώντας έκτοτε χαμηλό προφίλ και προστατεύοντας την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με αφορμή την πρώτη τους επέτειο, η τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση, στις οποίες φαίνονται και οι καλεσμένοι.

https://www.instagram.com/p/DPFM_8gkhTO/

Το ζευγάρι είχε συνδεθεί για πρώτη φορά τον Μάιο του 2024, όταν η Λάνα Ντελ Ρέι την είχε χαρακτηρίσει «ο άντρας της» σε ανάρτησή της στο Instagram.