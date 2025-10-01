So you think you can dance: Νεκρός μόλις στα 36 του χρόνια νικητής του σόου

Ο Joshua Allen, ο μεγάλος νικητής της τέταρτης σεζόν του τηλεοπτικού σόου «So You Think You Can Dance», στις ΗΠΑ πέθανε σε ηλικία 36 ετών. Σύμφωνα με μέλος της οικογένειάς του, ο Allen έφυγε από τη ζωή στις 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα οι συνθήκες του θανάτου του.

Ο Emmanuel Hurd, στενός του φίλος και συνάδελφος στον χώρο του χορού, εξέφρασε την έκπληξη και τη θλίψη του για τον χαμό του. Τον χαρακτήρισε «ειλικρινή και αυθεντικό άνθρωπο», που δεν δίσταζε να μιλά ανοιχτά για τις αδυναμίες του. Όπως είπε, «δεν έκανε πάντα αυτό που περίμεναν οι άλλοι από εκείνον, αλλά αυτό ήταν που τον έκανε νικητή».

My heart is shattered to hear that my dear friend Joshua Allen has sadly passed away ?? my condolences and support going out to his family !! You will be missed !! pic.twitter.com/vFWXbpx4Ed — Todrick ?️‍? (@toddyhall85) October 1, 2025

Ο Allen έγινε γνωστός το 2008, όταν κέρδισε τον τέταρτο κύκλο του «SYTYCD». Δεύτερος τότε είχε έρθει ο αείμνηστος Stephen “tWitch” Boss, με τον οποίο διατήρησε στενή φιλία. Παρά την έλλειψη τεχνικής εκπαίδευσης στην παιδική του ηλικία, είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ότι παρακολουθούσε μαθήματα χορού όποτε του δινόταν η ευκαιρία και αφότου πέρασε τις ακροάσεις της εκπομπής, αφιερώθηκε στην εντατική εκμάθηση.

Joshua Allen, star of 'So You Think You Can Dance,' sadly dies at 36. Remember his talent with this exclusive tribute link: https://t.co/dgZA002yuY. Celebrate his legacy through dance essentials. pic.twitter.com/qED4Z43MjC — HustleNest (@HustleNest) October 1, 2025

Μετά τη νίκη του, ο Allen είχε εκφράσει μεγάλες καλλιτεχνικές φιλοδοξίες: Να γίνει τραγουδιστής, χορογράφος, να δημιουργήσει δικό του στούντιο και εταιρεία, ακόμη και να ιδρύσει δισκογραφική και να ασχοληθεί με την παραγωγή μουσικής.

Το 2016, ο Allen βρέθηκε αντιμέτωπος με τον νόμο, όταν κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία στο Λος Άντζελες. Έναν χρόνο αργότερα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και σε καθεστώς αναστολής.

