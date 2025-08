15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Dance Days Chania: Ολοκληρώθηκε με συγκίνηση και ενθουσιασμό

Το επετειακό 15ο Dance Days Chania ολοκληρώθηκε με συγκίνηση, ενθουσιασμό και βαθιά καλλιτεχνική πληρότητα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια χρονιά τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς σύγχρονου χορού στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Από τις 21 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου 2025, τα Χανιά έγιναν σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, πολιτισμών, σωμάτων και ιστοριών. Το φεστιβάλ φιλοξένησε 17 παραστάσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», δράσεις σε δημόσιους χώρους, 10 σεμινάρια και 4 εργαστήρια/ masterclasses από την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους χορογράφους», καινοτόμα site specific projects από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος», ένα διήμερο αφιέρωμα Video Dance, εκθέσεις, αλλά και ένα μοναδικό διακρατικό καλλιτεχνικό residency.

Η φετινή διοργάνωση διατήρησε τον παλμό του κοινωνικού και καλλιτεχνικού διαλόγου, με βασικό άξονα τη δράση του σώματος ως φορέα μνήμης, αντίστασης και μετάβασης.

Θεματικές που αντηχούν

Το φετινό Dance Days Chania αναμετρήθηκε με ζητήματα ουσίας, δίνοντας έμφαση σε:

Γυναικείες ιστορίες και αφηγήσεις από την Ευρώπη και την Αφρική

Ψυχική υγεία και την έννοια της ευαλωτότητας στη σύγχρονη κοινωνία

Τη δύναμη της σωματικότητας στην αναγνώριση, την έκφραση και τη συλλογική εμπειρία

Τον χρόνο, την αναμονή, την παιδική μνήμη και τη σωματική ανάμνηση

Με αξιοσημείωτες συμμετοχές όπως οι CieLAROQUE/heleneweinzierl, Χαρά Κότσαλη, Jason Martin, Livia Balazova, Quindell Orton, Ευριπίδης Λασκαρίδης, Pau Aran, Πάνος Μαλακτός, και πλήθος ακόμα διεθνών και Ελλήνων δημιουργών, το φεστιβάλ κατάφερε να συνθέσει ένα πολυφωνικό και πολυστρωματικό καλλιτεχνικό σώμα.

Η πόλη γίνεται σκηνή

Με τη συμμετοχή της κοινότητας στο προσκήνιο, το φεστιβάλ ενεργοποίησε γειτονιές, πλατείες, καφέ, αρχιτεκτονικά μνημεία. Η περιπατητική performance “Dance Your Way Out” της Μάρθας Πασακοπούλου μετέτρεψε την αστική καθημερινότητα σε εμπειρία, ενώ οι δράσεις νέων δημιουργών σε δημόσιο χώρο έδωσαν νέα πνοή στις περιοχές Ταμπακαριών και Σπλάντζιας.

Εκπαίδευση και προσβασιμότητα

Πάνω από 150 συμμετέχοντες από Ελλάδα και εξωτερικό έλαβαν μέρος στα σεμινάρια και εργαστήρια του φεστιβάλ, προσεγγίζοντας νέες τεχνικές, μεθοδολογίες και καλλιτεχνικές έρευνες. Η ενότητα «Γνωριμία με τις/τους Χορογράφους» πρόσφερε μοναδικές ευκαιρίες επαφής με την δημιουργική προσέγγιση καλλιτεχνών διεθνούς βεληνεκούς.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”», όπου εκπαιδευτικοί και παιδιά των Χανίων παρουσίασαν τις δημιουργίες τους σε μία γιορτή έκφρασης και συνύπαρξης. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς με δωρεάν εργαστήρια. Επιπλέον, γυναίκες 65+ παρουσίασαν το έργο τους «Η ζωή δεν είναι μουσακάς», το οποίο προέκυψε μετά από βιωματικά εργαστήρια στα οποία συμμετείχε η ομάδα και στοχεύουν στην επαναπροσέγγιση των αναγκών και επιθυμιών του ώριμου σώματος.

Καλλιτεχνική φιλοξενία – στήριξη νέας δημιουργίας

Το DDC 2025 στήριξε έμπρακτα νέες φωνές, αναδεικνύοντας τις χορογραφικές αναζητήσεις αποφοίτων επαγγελματικών σχολών. Έργα όπως τα “In Flux- an erratic tale”, “NOI”, “I don’t mind if you forget me” και “The Streets Are Full of Dead Birds; Or, As Before” καθήλωσαν το κοινό και επιβεβαίωσαν τη δυναμική της νέας γενιάς.

Παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία με την U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας, καλλιτέχνες όπως η Μαίρη Γιαννούλα και ο Αντώνης Βαής παρουσίασαν τα έργα τους μετά από οκταήμερη καλλιτεχνική φιλοξενία στα Χανιά.

Στο πλαίσιο της ενότητας «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος» (διεξάγεται για 7η χρονιά) το φεστιβάλ φιλοξένησε, τους Βασίλη Μαυριανό, Σοφία Πουχτού, Νίκο Λιάσκο, Μαρία Αρκουλή και Ρούλα Σαμιωτάκη, νέους Έλληνες καλλιτέχνες, για να διαμορφώσουν και παρουσιάσουν πρωτότυπα τοποειδικά έργα σε σημεία της πόλης.

Το φεστιβάλ σε αριθμούς:

17 παραστάσεις στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

6 παραστάσεις σε σημεία της πόλης

10 σεμινάρια και 4 εργαστήρια

2 site specific έργα υπό δημιουργία από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος»

Διακρατικό καλλιτεχνικό residency σε συνεργασία με τους Colectivo Priekopnik Vevericka (Σλοβακία)

32 έργα στο αφιέρωμα Video Dance και συζήτηση με καλεσμένη φιλμογράφο

Έκθεση φωτογραφίας χορού από το αρχείο του DDC 2014–2024

Έκθεση έργων μαθητών και performance παιδαγωγών από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”»

Συναντήσεις με καλεσμένους, after talks & dj set

10+ χώρες εκπροσώπησαν το χορευτικό τους αποτύπωμα στα Χανιά

Το σώμα ως τόπος αντίστασης και διαλόγου

Το 15ο Dance Days Chania ήταν ένα φεστιβάλ – δήλωση. Μια δήλωση υπέρ της πολυμορφίας, της συνάντησης, της έκφρασης χωρίς φίλτρα. Σε μια εποχή κρίσης και ανασφάλειας, το φεστιβάλ επένδυσε στη συλλογικότητα, στην εκπαίδευση, στην προσβασιμότητα και στη σύνδεση με την πόλη και τους ανθρώπους της.

Το σώμα στο επίκεντρο. Η κίνηση ως λέξη. Ο χορός ως πράξη.

Ραντεβού στα Χανιά, το καλοκαίρι του 2026!

Πληροφορίες | Επικοινωνία

https://dancedays.gr

Vimeo: https://vimeo.com/1087765527



Το "Dance Days Chania" διοργανώνεται από το 2011, με εθελοντική εργασία των μελών του Συλλόγου Εκφραστικού Χορού Συν-Κίνηση. Το 15ο Dance Days Chania είχε ως συν-διοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης- Π.Ε. Χανίων και τον Δήμο Χανίων και πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενίσχυσε οικονομικά την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος». Επιπλέον, το φεστιβάλ έλαβε την οικονομική υποστήριξη του Flux Laboratory και της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα. Συνεργαζόμενοι φορείς ήταν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Universität für Weiterbildung Krems, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, η “U(R)TOPIAS” Ακαδημία Χορογραφίας, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων.

Το DDC έχει λάβει την πιστοποίηση EFFE Label 2017-2018, 2019-2021, 2022 – 2023 & 2024-2025 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFA.