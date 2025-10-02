Άλκηστις Αλεξανδράτου: Παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον αγαπημένο της Άντι
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Λονδίνο και έκαναν τη δεξίωση σε μία παμπ
Η Άλκηστις Αλεξανδράτου παντρεύτηκε στο Λονδίνο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σ σε μία παμπ με την ονομασία «The Angel Waltham Abbey», εκεί που οργανώθηκε και το γαμήλιο πάρτι. Στη σχετική ανάρτηση του καταστήματος, η Αλεξανδράτου εμφανίζεται με νυφικό, χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, Άντι.
«Συγχαρητήρια στους νεόνυμφους Άντι και Άλκηστις. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή την ξεχωριστή μέρα», αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης που έγραψε μία φίλη της.
