Τέλος το «Power Talk» από τον ΣΚΑΪ – Η απόφαση της Τατιάνας Στεφανίδου και του καναλιού

Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ΣΚΑΪ και Τατιάνα έλαβαν την εν λόγω απόφαση

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τέλος το «Power Talk» από τον ΣΚΑΪ – Η απόφαση της Τατιάνας Στεφανίδου και του καναλιού
Έπειτα από ένα μήνα, η κοινωνική εκπομπή του καναλιού του Φαλήρου ολοκληρώνεται πρόωρα…

Την 1η Σεπτεμβρίου, το «Power Talk» έκανε πρεμιέρα στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και η Τατιάνα Στεφανίδου επέστρεφε στην τηλεοπτική αρένα έπειτα από ένα χρόνο αποχής. Ένα μήνα μετά, το απόγευμα της Παρασκευής, η παρουσιάστρια ανακοίνωσε στους συνεργάτες της ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται.

Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ΣΚΑΪ και Τατιάνα έλαβαν την εν λόγω απόφαση. Παρά τις αλλαγές στη θεματολογία και στο στούντιο, η κατάσταση φαινόταν ότι δεν αλλάζει και τα ποσοστά παρέμεναν καθηλωμένα στο 2-4%.

Έτσι, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προχωρήσουν στο πρόωρο τέλος και τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση.

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει το αν θα υπάρξουν κι άλλες αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού και αν ο Κώστας Τσουρός θα μετακινηθεί σε νέα ώρα.

