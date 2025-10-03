Τατιάνα Στεφανίδου: Και επίσημα τέλος από τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση του σταθμού

Με μια λιτή ανακοίνωση, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, επισημοποίησε το «διαζύγιο» με την Τατιάνα Στεφανίδου.

Το Power Talk βγήκε κανονικά στον τηλεοπτικό «αέρα» το απόγευμα ωστόσο τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης έφεραν το πρόωρο τέλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την

δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα

Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό,

ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική

ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα

επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα

συναντηθούν ξανά στο μέλλον.