Η παρουσιάστρια του «Πρωινό Σαββατοκύριακο» μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε

Ελένη Τσολάκη: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Ελένη Τσολάκη μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της «Πρωινό Σαββατοκύριακο» την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Όπως έγινε γνωστό η παρουσιάστρια καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής της εκπομπής, είχε υψηλό πυρετό και πόνους.

Οι συνεργάτες της την προέτρεψαν να αποχωρήσει, αλλά εκείνη αποφάσισε να μείνει κανονικά μέχρι το τέλος.

Αμέσως μετά την εκπομπή, η Ελένη Τσολάκη σχεδόν κατέρρευσε και στενός της συνεργάτης της την μετέφερε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να της δοθεί η απαραίτητη αγωγή.

