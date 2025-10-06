Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»

Για τις δυσκολίες που έχει συναντήσεις στο επάγγελμά της μίλησε σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ η Κωνσταντίνα.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην περίοδο που χρειάστηκε να κάνει επέμβαση για να σώσει τη φωνή της: «Μέχρι κάποια περίοδο είχα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη φωνή μου γιατί δουλεύαμε ασταμάτητα. Είχα πάθει μια ζημιά, έκανα επέμβαση κι ευτυχώς πέτυχε. Μετά ξεκίνησα από την αρχή να κάνω τη φωνητική μου».

«Είχα πάει στο Ηρώδειο σε μια παράσταση κι έπρεπε να φύγω γρήγορα. Έπεσα από τις σκάλες, με πήγαν στο νοσοκομείο κι ήρθε ο Παπαργυρόπουλος και ρώτησε αν μπορούσα να σηκωθώ. Την επόμενη ημέρα με πήγαν δουλειά. Με έντυναν κι εγώ έβγαινα και τραγουδούσα», πρόσθεσε η Κωνσταντίνα για τη στιγμή που είχε σπάσει τα πλευρά της.

