Klavdia: Xώρισε από τον Oge - «Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια»

Η Klavdia βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο Youtube και αποκάλυψε πρώτη φορά δημόσια ότι χώρισε από τον σύντροφό της. Oge.

Η τραγουδίστρια ήταν σχεδόν έναν χρόνο μαζί με τον σύντροφό της ωστόσο αυτή η σχέση έληξε.

«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί. Είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Μια χαρά, αγαπιόμαστε, θαυμαζόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στη χώρα μας σε αυτό που κάνει. Είναι πολυ-εργαλείο, γράφει, τραγουδάει, κάνει παραγωγές, τα κάνει όλα. Τσάι με λεμόνι κανονικά. Δεν έχει ειπωθεί κάπου δημόσια αυτό» αποκάλυψε για πρώτη φορά η Klavdia.

Δες το απόσπασμα μετά το 18:45: