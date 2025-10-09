Ανακοινώθηκαν τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο: Ένα ελληνικό βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα
Η νέα λίστα με τα World’s 50 Best Bars 2025 μόλις ανακοινώθηκε και η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά τρεις θέσεις ανάμεσα στην 50άδα της παγκόσμιας σκηνής των κοκτέιλ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η φετινή λίστα με τα World’s 50 Best Bars 2025 ανακοινώθηκε σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Χονγκ Κονγκ, και, όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωσε τα κορυφαία σημεία στον πλανήτη για όσους αγαπούν τα cocktails, τη δημιουργικότητα και την εμπειρία πίσω από το μπαρ.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:47 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κηφισιά: Επίσημο! «Μετακομίζει» στη Νίκαια για τα εντός έδρας παιχνίδια
11:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Τζορτζ Μπάλντοκ
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ