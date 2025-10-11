Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

Η αλλαγή στην εμφάνισή της είναι εντυπωσιακή, αλλά κάποια στοιχεία παραμένουν ίδια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα
Στα έξι της χρόνια μάγεψε τον κόσμο της μόδας ως παιδικό μοντέλο και ονομάστηκε ως το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο». Από τότε όμως μέχρι σήμερα τα χρόνια πέρασαν και η Thylane Blondeau φαίνεται διαφορετική από τη πρώτη νιότη της.

Η καριέρα της ξεκίνησε όταν ήταν τριών ετών, όταν ένας ατζέντης του θρυλικού σχεδιαστή μόδας Jean Paul Gaultier την ξεχώρισε από το πλήθος στα Ηλύσια Πεδία και κορυφώθηκε με τη φωτογραφία της για το εξώφυλλο της Vogue Enfants.

Paris Fashion Chanel Arrivals

Η Γαλλίδα Thylane Blondeau ποζάρει για τους φωτογράφους καθώς φτάνει στην επίδειξη μόδας Φθινόπωρο-Χειμώνας 2016-2017 του οίκου Chanel στο Παρίσι (2016)

AP/Zacharie Scheurer

Σήμερα, στα 24 της, το κορίτσι με τα μπλε μάτια και τα καστανόξανθα μαλλιά, που μαγνήτιζε τα βλέμματα, εμφανίστηκε στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού στην επίδειξη γυναικείων ενδυμάτων Zimmermann Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 και πολλοί δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν.

Με πιο σκούρα μαλλιά και αρκετές διαφορές από την παιδική εμφάνισή της, αλλά το ίδιο διαπεραστικό βλέμμα.

Στα χρόνια που μεοσλάβησαν συνεργάστηκε με μερικές από τις μεγαλύτερες μάρκες υψηλής ραπτικής στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren και Hugo Boss.

Επίσης πρωταγωνίστησε σε διαφημιστικές καμπάνιες υψηλού κύρους, ενώ παράλληλα καταπιάνεται με τον ρόλο της ως επιχειρηματίας μόδας και ομορφιάς, με έναν κοινωνικό κύκλο που περιλαμβάνει νεόπλουτα μωρά και supermodels.

Η Blondeau, η οποία είναι κόρη του Γάλλου ποδοσφαιριστή Patrick Blondeau και της τηλεπαρουσιάστριας Veronika Loubry.

Σε παλαιότερη συνεντευξή της στην Telegraph το 2018, δήλωσε ότι αποστασιοποιήθηκε από το κορίτσι που κάποτε είχε ανακηρυχθεί η "πιο όμορφη στον κόσμο".

'Ακόμα και σήμερα, οι άνθρωποι λένε: "Είσαι το πιο όμορφο κορίτσι", ενώ εγώ λέω: "Όχι, δεν είμαι ακόμα, είμαι απλά ένας άνθρωπος, μια έφηβη".

Η Blondeau, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ενός αμφιλεγόμενου αφιερώματος μόδας της γαλλικής Vogue το 2010 με τίτλο "Quel Maquillage à Quel Âge?" (What Makeup at What Age?).

Η Blondeau, τότε μόλις 10 ετών, ήταν ντυμένη με ένα βαθύ ντεκολτέ χρυσό φόρεμα και τακούνια, ρίχνοντας στην κάμερα ένα λάγνο βλέμμα - καθώς οι εικόνες προκάλεσαν αντιδράσεις για τη "σεξουαλικοποίηση" της προεφηβικής ηλικίας.
Η μητέρα της υπερασπίστηκε τότε το εξώφυλλο.

Δήλωσε σε γαλλική εφημερίδα: Το μόνο πράγμα που με σοκάρει στη φωτογραφία είναι το κολιέ που φοράει, το οποίο αξίζει 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σήμερα, συνδυάζει την καριέρα της ως μοντέλο και social media influencer με τον ρόλο της ως επιχειρηματίας.

To «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» σήμερα

gallida.jpg

