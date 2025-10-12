Γη της ελιάς - Spoiler: Η Ασπασία ανακαλύπτει τη σχέση του Δημοσθένη με την Αμαλία

Νέες προκλήσεις, εκβιασμοί, επικίνδυνες αποκαλύψεις, συναισθηματικές συγκρούσεις και μυστικά που βγαίνουν στο φως επιφυλάσσουν τα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς». Η δράση κορυφώνεται και οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων δοκιμάζονται από τις πιέσεις που ασκούνται σε κάθε επίπεδο.

Η Βασιλική τραυματίζεται σοβαρά από σφαίρα.

Η Αθηνά «συλλαμβάνει» τον Τζον και την Ιουλία στο κρεβάτι.

Οι Ρουσσάκηδες ανοίγουν το χρηματοκιβώτιο του Σήφη και έρχονται αντιμέτωποι με ανατρεπτικές αποκαλύψεις.

Ο Στάθης και ο Στέφανος έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου:

Επεισόδιο 20 (Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 22:20)

Ο Στάθης συνειδητοποιεί πως ο εκβιασμός της Αλεξάνδρας δεν είναι λόγια του αέρα κι αναγκάζεται να κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με την Ερωφίλη. Η Βασιλική αρχίζει να πλησιάζει τη Μαλένα αλλά κι ο Στέφανος, με τη βοήθεια της παιδοψυχολόγου, κερδίζει σιγά σιγά την εμπιστοσύνη τής μικρής. Η Αμαλία πιάνει φιλίες με την Αθηνά και τη Μαργαρίτα, και αποκτά έτσι δύο σημαντικές συμμάχους εναντίον της Ιουλίας. Παράλληλα, η Αμαλία βλέπει τον Τζον να φεύγει μέσα στη νύχτα από το σπίτι της Ιουλίας και συνειδητοποιεί τι συμβαίνει. Η Ασπασία, από την άλλη, πασχίζει να μάθει αν την απατάει ο Δημοσθένης και η στάση της αυτή του προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό. Η Βασιλική ομολογεί στον Στάθη, τον Λυκούργο και τη Χάιδω τη σχέση της με τον Στέφανο κι έρχεται αντιμέτωπη με τις αντιρρήσεις τους. Η Ασπασία τακτοποιεί τα πράγματα του Δημοσθένη και βρίσκει ένα κινητό παλιάς τεχνολογίας. Η Αριάδνη αποβάλει και βιώνει την πρώτη απογοήτευση. Η Βασιλική πηγαίνει να δει τη μικρή Μαλένα, αλλά βρίσκεται στο λάθος σημείο, τη λάθος ώρα και πέφτει θύμα πυροβολισμού.

Επεισόδιο 21 (Τρίτη 14 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Βασιλική, τραυματισμένη από τον πυροβολισμό, μπαίνει στο χειρουργείο. Ο Στάθης, ο Λυκούργος και η Χάιδω παρατηρούν ότι είναι η δεύτερη φορά που πέφτουν πυροβολισμοί έξω από το σπίτι του Στέφανου. Η Αριάδνη, παρά την αποβολή, δεν το βάζει κάτω και είναι έτοιμη να προχωρήσει σε δεύτερη εξωσωματική. Η Ασπασία απαιτεί να μάθει από τον Δημοσθένη γιατί έχει και δεύτερο κινητό και μάλιστα παλιάς τεχνολογίας. Εκείνος, εκνευρισμένος από την επιμονή της, μαζεύει τα πράγματά του και φεύγει από το σπίτι, ανακοινώνοντάς της ότι χωρίζουν. Η Κούλα αποκαλύπτει στην Ασπασία τη σχέση του Δημοσθένη με την Αμαλία. Αργότερα, η Ασπασία πηγαίνει στο Δημαρχείο και βρίζει την Αμαλία, ενώ απαιτεί από τη Χάιδω να την απολύσει. Ο Στάθης αναγκάζεται να παραδεχτεί στον Κωνσταντίνο και τον Τζον τον λόγο για τον οποίο τον απείλησε η Αλεξάνδρα να διαλύσει τη συνεργασία κι αυτοί απαιτούν να λήξει τη σχέση του με την Ερωφίλη, γιατί αλλιώς θα καταστραφούν οικονομικά. Ο άντρας που εκβιάζει τον Δημοσθένη με αποκαλύψεις για τον θάνατο του Κίμωνα, στρέφεται τώρα προς την Ασπασία και της ζητάει χρήματα προκειμένου να της πει με ποιο τρόπο σκοτώθηκε ο γιος της. Η Αλεξάνδρα με τον Μανώλη και την Ερωφίλη καταφέρνουν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο του Σήφη κι αυτά που θα ανακαλύψουν μέσα θα τους εκπλήξουν. Ο Στέφανος πηγαίνει στο νοσοκομείο να δει τη Βασιλική και ο Στάθης τον διώχνει κακήν κακώς.

Επεισόδιο 22 (Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Βασιλική, παρόλο που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, αναγνωρίζει τον άντρα που την πυροβόλησε κι ο Κουράκος προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. Μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις από το χρηματοκιβώτιο του Σήφη, οι Ρουσσάκηδες φέρνουν την αστυνομία στο σπίτι, ζητώντας βοήθεια για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Τυφλωμένη από πόνο και δίψα για δικαίωση, η Ασπασία είναι έτοιμη να πουλήσει τα πάντα προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τον νεκρό της γιο. Ο Παυλής βυθίζεται όλο και περισσότερο στον έρωτά του για τη Δάφνη, με τον Μανώλη να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του. Αργότερα, ο Μανώλης ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του νεκρού πατέρα του και μένει άφωνος από το αστρονομικό ποσό που βρίσκει μέσα. Η Αλεξάνδρα ενημερώνει τον Αντώνη ότι ο Παυλής επιστρέφει στη θέση του, στο λατομείο, κι εκείνος γίνεται έξαλλος, καθώς νομίζει ότι σκοπεύουν να τον αντικαταστήσουν. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος ξεκλειδώνει ένα κρίσιμο μυστικό, εκμαιεύει από τη Μαλένα το αληθινό όνομα της μητέρας της. Η Αθηνά πιάνει την Ιουλία και τον Τζον στο κρεβάτι.

Επεισόδιο 23 (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Αθηνά ενημερώνει τη Μαργαρίτα και την Μαρία για τη σκηνή με τον Τζον και την Ιουλία. Ο Τζον στεναχωριέται με τον τρόπο που έγινε η αποκάλυψη, ενώ η Ιουλία αδιαφορεί. Ο Κουράκος κάνει έρευνα για τη μητέρα της Μαλένας και βρίσκει ότι είναι φυλακισμένη για ναρκωτικά στην Ταϊλάνδη. Παράλληλα, ο αστυνόμος ερευνά και το παρελθόν του Στέφανου, καθώς ο Λυκούργος κι ο Στάθης είναι πολύ θορυβημένοι με όσα έχουν μεσολαβήσει. Η Ασπασία πασχίζει να βρει τα χρήματα για τον εκβιαστή, ενώ η Αμαλία δυσανασχετεί με όσα της φορτώνει ο Δημοσθένης. Η Αλεξάνδρα μιλάει ανοιχτά στην Ερωφίλη για την κόντρα της με τον Στάθη κι η Ερωφίλη γίνεται έξαλλη. Ο Μανούσος προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του Λυκούργου, αλλά εκείνος παραμένει σε επιφυλακή. Η Αθηνά προτείνει στην Άννα να γίνει επιστάτης στον ελαιώνα κι εκείνη δέχεται με χαρά. Ο Στάθης απαιτεί από τον Στέφανο να κρατηθεί μακριά από τη Βασιλική, κι όταν εκείνος αρνείται, οι δύο άντρες πιάνονται στα χέρια.

Επεισόδιο 24 (Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 22:00)

Ο Λυκούργος μαθαίνει για τον άγριο καβγά ανάμεσα στον Στέφανο και τον Στάθη, και προσπαθεί να τον συνετίσει. Την ίδια ώρα, ο Μανούσος καιροφυλαχτεί και παρακολουθεί συνεχώς τον Παρασκευά. Η παλιά βεντέτα έχει αναβιώσει για τα καλά και ο Μανούσος ζητά εκδίκηση. Ο Δημοσθένης φορτώνει το μωρό στην Αμαλία, ενώ εκείνη δεν απολαμβάνει καθόλου τον νέο της ρόλο. Ο Τζον λέει στον Στάθη ότι ενδιαφέρεται για την Ιουλία κι ο Στάθης του δίνει το ελεύθερο. Η Ερωφίλη, από την άλλη, κρατάει σκληρή στάση, με τον Μανώλη να τη συμβουλεύει να τα ξαναβρεί με τη μητέρα τους. Ο Παυλής δηλώνει στην Αλεξάνδρα ότι είναι ερωτευμένος με τη Δάφνη κι εκείνη του λέει τα καλύτερα για εκείνη. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν βγαίνει το τεστ DNA που δείχνει ότι το μωρό δεν έχει καμία συγγένεια με τους Ρουσσάκηδες και η Αλεξάνδρα δηλώνει ότι δεν το θέλει στην οικογένεια. Ο Κουράκος ενημερώνει τον Λυκούργο ότι ο Στέφανος είχε κατηγορηθεί παλιά για κλοπή φαρμάκων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Στάθης μαθαίνει ότι ο πατέρας του Στέφανου βρίσκεται στη φυλακή για εμπόριο ναρκωτικών.