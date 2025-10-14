Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Είμαι πολύ καλά τώρα»

H Ζόζεφιν μίλησε για την απώλεια της γιαγιάς της και είπε πως είναι καλά, χωρίς ωστόσο να θέλει να επεκταθεί περισσότερο στο θέμα.

Στις 31 Αυγούστου, η 91χρονη γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη. Η Ζόζεφιν την είχε αποχαιρετήσει με μία ανάρτηση στα social media.

Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στην εκδήλωση «Πέφτει η νύχτα με Ρυθμό», η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την απώλεια της γιαγιάς της και απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ καλά τώρα. Ευχαριστώ».