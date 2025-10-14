Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Είμαι πολύ καλά τώρα»
Η γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε στις 31 Αυγούστου σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
H Ζόζεφιν μίλησε για την απώλεια της γιαγιάς της και είπε πως είναι καλά, χωρίς ωστόσο να θέλει να επεκταθεί περισσότερο στο θέμα.
Στις 31 Αυγούστου, η 91χρονη γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη. Η Ζόζεφιν την είχε αποχαιρετήσει με μία ανάρτηση στα social media.
Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου στην εκδήλωση «Πέφτει η νύχτα με Ρυθμό», η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την απώλεια της γιαγιάς της και απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ καλά τώρα. Ευχαριστώ».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός στην Μονεμβασιά
09:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κολωνός: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος
09:47 ∙ LIFESTYLE
Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Είμαι πολύ καλά τώρα»
09:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος χειριστής SUP
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H Land Rover ετοιμάζει μικρό και ηλεκτρικό Defender
09:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πετρούπολη: Αλεπού αποπειράθηκε να κλέψει τσάντα με κρουασάν
07:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ