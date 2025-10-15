Πένθος για την Φωτεινή Πετρογιάννη - Πέθανε ξαφνικά ο πατέρας της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Φωτεινή Πετρογιάννη, αφού το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) έφυγε ξαφνικά από την ζωή ο πατέρας της.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Τετάρτης (15/10), στον «αέρα» της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφερόμενος στον λόγο απουσίας της συνεργάτιδάς του από το πάνελ.

Όπως επεσήμανε ο παρουσιαστής, ο πατέρας της Φωτεινής Πετρογιάννη έδινε μάχη με χρόνια ασθένεια, ωστόσο η κατάστασή του δεν ήταν τόσο κρίσιμη, ώστε να φύγει τόσο γρήγορα από την ζωή.

«Ήταν αιφνίδιο. Ο άνθρωπος έφυγε από την ζωή την ώρα του φαγητού χθες το μεσημέρι. Είμαστε στο πλευρό της, τα θερμά μας συλλυπητήρια. Οι σκέψεις μας είναι με την Φωτεινή», σημείωσε, εμφανώς λυπημένος, ο Γιώργος Λιάγκας, δίνοντας στη συνέχεια τον λόγο στον Βαγγέλη Περρή, ο οποίος βρέθηκε εκτάκτως στο πάνελ για να καλύψει το κενό της δημοσιογράφου.

Διαβάστε επίσης