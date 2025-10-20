Νταϊάν Κίτον: Νέες λεπτομέρειες για τις τελευταίες ημέρες της αποκαλύπτει το πιστοποιητικό θανάτου

Η Νταϊάν Κίτον στην παρουσίαση της συλλογής Ralph Lauren Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης στις 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Φως στις τελευταίες ημέρες της διάσημης ηθοποιού Νταϊάν Κίτον, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, μετά από μία σοβαρή επιδείνωση στην υγεία της, ρίχνει το πιστοποιητικό του θανάτου της.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, η διάσημη σταρ του κινηματογράφου πέθανε στις 11 Οκτωβρίου 2025 , σε ηλικία 79 ετών, από πρωτοπαθή βακτηριακή πνευμονία.

Το πιστοποιητικό διευκρινίζει ότι δεν καταγράφηκαν άλλες σημαντικές συμβάλλουσες παθήσεις και ότι η σορός της αποτεφρώθηκε στις 14 Οκτωβρίου

Το πιστοποητικό θανάτου

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που εξασφάλισε το περιοδικό People , η Κίτον έπασχε από πρωτοπαθή βακτηριακή πνευμονία για αρκετές ημέρες πριν από τον θάνατό της. Το έγγραφο αναφέρει την πνευμονία ως την άμεση αιτία θανάτου, χωρίς να αναφέρονται άλλες σοβαρές ασθένειες ως παράγοντες που συνέβαλαν. Επιβεβαιώνει επίσης ότι η σορός της αποτεφρώθηκε στις 14 Οκτωβρίου.

Η πρωτοπαθής βακτηριακή πνευμονία είναι μια πνευμονική λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια —μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά ή ως επιπλοκή μιας ιογενούς λοίμωξης— και χαρακτηρίζεται από βήχα, πυρετό, πόνο στο στήθος και δύσπνοια.

Μια πηγή από το κοντινό της περιβάλλον δήλωσε στο People ότι η κατάστασή της είχε « επιδεινωθεί πολύ ξαφνικά » και ότι ακόμη και οι φίλοι της από παλιά δεν γνώριζαν τι συνέβαινε.

Το βράδυ του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, μια κλήση στο 911 ανέφερε ένα «άτομο πεσμένο» σε μια κατοικία στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Κατά τους τελευταίους μήνες της ζωής του, η Κίτον προτιμούσε να περιβάλλεται από την άμεση οικογένειά του, διατηρώντας χαμηλό προφίλ. Σύμφωνα με πηγές, ούτε καν πολλοί από τους παλιούς φίλους του δεν είχαν πλήρη επίγνωση του τι της συνέβαινε.