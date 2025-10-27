Παπαργυρόπουλος: «Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά και η σύντροφός μου όταν μου έκαναν έξωση»

Ο ίδιος εξήγησε ότι εκείνος ήταν που κάλεσε την Αστυνομία επειδή ο δικαστικός κλητήρας εμφανίστηκε απροειδοποίητα.

Παπαργυρόπουλος: «Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά και η σύντροφός μου όταν μου έκαναν έξωση»
Για την έξωση που του έγινε μετά την κατάσχεση του σπιτιού του μίλησε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος. Όπως είπε, τα παιδιά του και η σύντροφος του δεν ήταν παρόντες και δεν έγιναν μάρτυρες της απομάκρυνσής του. Υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε ενημερωθεί ο ίδιος νωρίτερα, ενώ εξήγησε ότι εκείνος ήταν που κάλεσε την Αστυνομία επειδή ο δικαστικός κλητήρας εμφανίστηκε απροειδοποίητα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 περιέγραψε πώς απομακρύνθηκε από το ακίνητο. «Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά μου και η σύντροφός μου μέσα. Μπήκαν μέσα στο σπίτι και μόλις είδα ότι ορμάνε, ήμουν στον πάνω όροφο και έφτιαχνα φραπέ, τους είπα “πίσω”, πετώντας τον καφέ. Κατεβαίνω στην κυρία είσοδο και τηλεφώνησα εγώ στην Αστυνομία», σημείωσε.

«Άνοιξα την πόρτα με το χέρι μου από πίσω (από την πλάτη μου) σαν να κρατάω όπλο και τους είπα “κάντε πίσω γιατί σας έφαγα”. Όταν έγινε αυτό, τηλεφώνησαν στην Αστυνομία και είπαν ότι οπλοφορώ και μαζεύτηκε μετά η Αστυνομία. Δεν είχα τίποτα πάνω μου. Ήμουν ψύχραιμος. Φτάνω στην εξώπορτα, βλέπω τι γίνεται και σε κάποια στιγμή ήρθε ο διοικητής και μου λέει “Αργύρη, το όπλο!”. Τους έδωσα πέντε φάσκελα και τους λέω “πάρτε τα ρε”. Έψαξαν όλο το σπίτι», πρόσθεσε συνεχίζοντας την περιγραφή του.

Δείτε το βίντεο


Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος ισχυρίστηκε πως οι κατασχέσεις των ακινήτων του έγιναν άδικα, με τον ίδιο να τονίζει πως θα τα διεκδικήσει. «Είμαστε 400 με 500 χιλιάδες πολίτες που πάσχουμε από την ίδια δουλειά. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί τους και μαζί μου. Διεκδικώ πράγματα και θέλω και το μαγαζί μου στο Κολωνάκι πίσω. Μου τα πήραν άδικα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα δικαστήριο. Δεν τους έφταναν αυτά που μου πήραν, ήθελαν κι άλλα να μου πάρουν», σημείωσε.

