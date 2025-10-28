Κατερίνα Καινούργιου: «Ένα πράγμα ανυπομονώ όταν γίνω μανούλα»

Η Κατερίνα Καινούργιου επιθυμεί να γίνει μητέρα και όπως όλα δείχνουν σύντομα θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Μπορεί η ίδια να μην επιβεβαιώνει ότι είναι έγκυος, όμως η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Το πρωί της Τρίτης (28.10.2025), με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου εξομολογήθηκε στον «αέρα» της εκπομπής «Super Κατερίνα» ότι ανυπομονεί για τη στιγμή που όταν γίνει μητέρα θα καμαρώνει το παιδί της στις εθνικές γιορτές.

«Ένα πράγμα για το οποίο ανυπομονώ, όταν γίνω μανούλα και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το να καμαρώνεις το παιδάκι σου όταν λέει το ποίημα στις εθνικές εορτές. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Παράλληλα, βλέποντας την κορούλα του σεφ της εκπομπής, Πέτρου Συρίγου στο πλατό, ανέφερε ότι είναι πανέμορφο κοριτσάκι.

«Συγγνώμη, δεν θέλω να τη δείξετε γιατί δεν θέλει ο Πέτρος αλλά εμένα τόση ώρα, έχει κλέψει το μάτι μου και την παράσταση η κόρη του Πέτρου, η οποία είναι μια κούκλα, είναι πανέμορφη. Πέτρο να σου ζήσει, είναι φανταστική, πολύ συγκινήθηκα», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.