Κατερίνα Καινούργιου - Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι στο Παρίσι
Η παρουσιάστρια ταξίδεψε στην αγαπημένη της πόλη με τον σύντροφό της
Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ταξίδεψαν στο Παρίσι.
Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής βρίσκονται ήδη από το βράδυ της Παρασκευής στην Πόλη του Φωτός και απολαμβάνουν όμορφες στιγμές μακριά από όλους και από όλα.
Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο στα Instagram Stories της από το Παρίσι.
