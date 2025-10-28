Η Γη της ελιάς spoiler: Δύο φόνοι φέρνουν σαρωτικές αποκαλύψεις

Όσο κυλούν οι εβδομάδες στη «Γη της ελιάς» του MEGA, τόσο οι εξελίξεις θα καθηλώνουν. Στα επόμενα επεισόδια, μάλιστα, δύο φόνοι φέρνουν τα πάνω-κάτω.

Ο Αντώνης έχει εγκλωβιστεί στο σπίτι της Στέλλας, αφού με κλάματα και απειλές εκείνη δεν τον αφήνει να φύγει. Πάνω σε ακόμα έναν καβγά, ο Αντώνης χάνει τον έλεγχο και τη σκοτώνει. Όντας σε πανικό, θάβει το πτώμα της Στέλλας στον κήπο, αποφασισμένος να σβήσει κάθε ίχνος του εγκλήματος. Η Ηρώ (Φωτεινή Γεωργίδη), όμως, τηλεφωνεί στον Αντώνη και ψάχνει τη Στέλλα, αλλά εκείνος την αδειάζει. Αναγκάζεται να της δώσει λεφτά, αλλά ήδη ετοιμάζει το επόμενο βήμα του. Το τσιράκι του Αντώνη εκτελεί το σχέδιο και η Ηρώ καταλήγει νεκρή.

Την ίδια ώρα, ο Αντώνης με τη Χριστιάνα κάνουν μία πολύ αποκαλυπτική συζήτηση και, από τα λεγόμενά τους, προκύπτει ότι εκείνη εμπλέκεται στο παράνομο κύκλωμα βαθιά και από πολύ παλιά.

Παράλληλα, η Ασπασία ετοιμάζει μια βραδιά «εφιάλτη» για τον Δημοσθένη. Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται επικίνδυνα κοντά, με τον Πότη να ζηλεύει αφόρητα. Ο Στάθης δίνει τελεσίγραφο στην Ιουλία, δείχνοντάς της πως αυτή τη φορά δεν μπλοφάρει.