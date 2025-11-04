Γιώργος Μουκίδης: «Επικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα με την Κίλι Σφακιανάκη τελευταία»

«Μακάρι να είχαμε όλοι μια Κίλι στη ζωή μας», ανέφερε ο Γιώργος Μουκίδης για τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 62 της

Γιώργος Μουκίδης: «Επικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα με την Κίλι Σφακιανάκη τελευταία»
Για την φίλη του, Κίλι Σφακιανάκη, και τις δύσκολες στιγμές στη ζωή της μίλησε ο μουσικοσυνθέτης, Γιώργος Μουκίδης, στον ΑΝΤ1. «Με πήρε μία κοινή μας φίλη το βράδυ λίγο μετά που κατέληξε και μου το είπε. Ήταν μη αναστρέψιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να προσθέσει: «Μιλούσαμε αρκετά συχνά και επικοινωνούσαμε. Απλά από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Επικοινωνούσαμε δηλαδή μόνο με μηνύματα. Δεν μπορούσαμε».

Όπως τόνισε ο Γιώργος Μουκίδης η Κίλι Σφακιανάκη «ήταν ένα άτομο καλλιεργημένο με επίπεδο. Μακάρι να είχαμε μια Κίλι στη ζωή μας».

Στο ερώτημα αν ο Γιώργος Μουκίδης επικοινώνησε με την οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, μετά τον θάνατό της, ανέφερε: «Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάς. Τους αφήνεις στην ησυχία τους. Να τη θυμούνται μόνο. Δεν ξεχνιέται αυτός ο άνθρωπος».

