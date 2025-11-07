Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Νάταλι Κάκκαβα - Η ανάρτηση στα social media

Η παρουσιάστρια βρέθηκε στα επείγοντα έπειτα από περιπέτεια με την υγεία της

Η Νάταλι Κάκκαβα

Στα επείγοντα βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/11) η Νάταλι Κάκκαβα, έπειτα από ξαφνική περιπέτεια με την υγεία της.

Με ανάρτησή της στα social media, η παρουσιάστρια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ ευχαρίστηκε το ιατρικό προσωπικό για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασής της.

«Μια ξαφνική περιπέτεια υγείας σήμερα το πρωί, με οδήγησε στα επείγοντα του Κέντρου Υγείας στα Καλύβια… Γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται και να αναδεικνύονται... Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς αλλά και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση, μα πάνω από όλα ανθρώπινη αντιμετώπιση της κατάστασής μου. Ένας υπέροχος χώρος, που αν και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μια ιδιωτική κλινική. Αλλά το κυριότερο όλοι οι γιατροί έπεσαν στην κυριολεξία επάνω μου, όπως κάνουν άλλωστε χρόνια τώρα σε όλους τους ασθενείς τους, με απόλυτο επαγγελματισμό», έγραψε η παρουσιάστρια.

«Στην αίθουσα αναμονής είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με πολύ κόσμο, πού όλοι μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για τους γιατρούς και το προσωπικό, που στελεχώνουν το κέντρο Υγείας.. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ειδικά σε μια περιοχή, όπως ο Δήμος Σαρωνικού, που δεν έχουμε κοντινή πρόσβαση σε μεγάλα νοσοκομεία» συνέχισε η Νάταλι Κάκκαβα.

Καταλήγοντας η παρουσιάστρια παρακάλεσε τον υπουργό Υγείας να μεριμνήσει για την στελέχωση του Κέντρου Υγείας Καλυβίων: «Υπουργέ θερμή παράκληση...Στελεχώστε με περισσότερο προσωπικό το Κέντρο Υγειας Καλυβίων και ενισχύστε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους, που δίνουν καθημερινά τη μάχη τους...»

Ολόκληρη η ανάρτηση της Νάταλι Κάκκαβα:

