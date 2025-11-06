Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε»

Η αναφορά της Έλενας Χριστοπούλου στην ένοπλη επίθεση που δέχθηκε η ίδια και ο πρώην σύζυγός της, Πάνος Καλλίτσης το 2016

Newsbomb

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε»

Η Έλενα Χριστοπούλου

Glomex
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την τρομακτική εμπειρία που βίωσε το 2016, όταν ένοπλοι έστησαν ενέδρα στον πρώην σύζυγό της, Πάνο Καλλίτση - πυροβολώντας τον στο στήθος και το πόδι - περιέγραψε η Έλενα Χριστοπούλου στο «Real View», το βράδυ της Πέμπτης (6/11).

Η παρουσιάστρια έκανε αναφορά στο περιστατικό που την στιγμάτισε, με αφορμή την βεντέτα στα Βορίζια και τη στάση πολιτικών που τάχθηκαν υπέρ της οπλοκατοχής.

«Το θέμα είναι μέχρι να έρθεις σε επαφή με όπλο. Εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου ήρεμα – ήρεμα, την ώρα που μπαίνεις, όπως έχει συμβεί σε μένα και να δεις έναν άνθρωπο να σε σημαδεύει με ένα όπλο, να σε χτυπάει, να τον βλέπεις απέναντί σου και να λες, έστω να είχα ένα όπλο μπροστά μου, δίπλα μου, πιο πέρα και να μπορούσα να είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο και να μη νιώθω… τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ένα τίποτα. Ένα έρμαιο σε έναν άνθρωπο μπροστά που με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε κιόλας», είπε η Έλενα Χριστοπούλου.

«Όταν λοιπόν υπάρχουν νόμοι και κανόνες – και αυτή τη στιγμή υπάρχουν βεντέτες – γιατί μιλάμε σκοτώνονται σήμερα άνθρωποι με αφορμή αυτή την βεντέτα, θα έπρεπε να υπάρχουν μέρη για τους ανθρώπους που μπορούμε να πάρουμε όπλα για την αυτοπροσατασία μας. Αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης με άγγιξε γιατί έχω περάσει αυτή την ιστορία και ακόμα και σήμερα φοβάμαι. Φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου, φοβάμαι να περπατήσω στο δρόμο. Είναι κάτι που θα το κουβαλάω για πάντα», πρόσθεσε η Έλενα Χριστοπούλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το μεσημέρι της Παρασκευής (07/11) η κηδεία του αδικοχαμένου Μάριου

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Η μαντινάδα του παππού που τα είπε όλα για τα Βορίζια

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χατζής τηλεφώνησε on-air στον Γεωργιάδη για να κάνει δήλωση - Βίντεο

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη στο Europa League

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα – Εκπυρσοκρότησε το όπλο του δράστη και τον τραυμάτισε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Έντονη φημολογία για ρήξη Πούτιν - Λαβρόφ: Η ηχηρή απουσία από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη G20

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Χαράχτηκε και φέτος η μπλε γραμμή - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς: «Υπάρχει πρόβλημα με τα τελειώματα των φάσεων» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

22:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 7 τρομακτικοί κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης

22:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάλμε - Παναθηναϊκός, Μπενίτεθ: «Δώσαμε χαρά στους φιλάθλους που έκαναν αυτό το μακρινό ταξίδι»

22:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε»

22:28ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP250: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον πρώτο ημιτελικό της Παρασκευής – Το πρόγραμμα

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Ένας τυχερός νικητής κερδίζει το ποσό των 2.300.000 ευρώ

22:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αποκαλεί τη Νάνσι Πελόζι «κακιά γυναίκα» που δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ναύπακτο: Τούμπαρε ΙΧ στον κόμβο Μαλαμάτων - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.300.000 ευρώ

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση - κόλαφος για το Λούβρο: Όργιο σπατάλης στο μουσείο για το «προφίλ» αντί για την ασφάλεια

21:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 1-1: «Πέταξε» δυο βαθμούς, πλήρωσε αστοχία και… Μουνουέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:35ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλική τραγωδία: Ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας αποκαλύπτει πρώτη φορά πώς σκότωσε τον μικρότερο αδερφό του

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος καρχαρίας στην Κάρπαθο: Γιατί βγήκε στην επιφάνεια και πόσα εκατομμύρια χρόνια ζει στις ελληνικές θάλασσες

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Έντονη φημολογία για ρήξη Πούτιν - Λαβρόφ: Η ηχηρή απουσία από το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη G20

18:09ΕΛΛΑΔΑ

«Ατομα με ασυνήθιστη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο, να συνοδεύετε τα παιδιά σας»: Διευθυντές δημοτικών στον Χολαργό προειδοποιούν για ύποπτο - Πρόκειται για παιδόφιλο, καταγγέλλουν γονείς

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου - Πότε και πού έρχονται ανατροπές

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Νέο κύμα κακοκαιρίας από Παρασκευή

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Ένας τυχερός νικητής κερδίζει το ποσό των 2.300.000 ευρώ

14:49LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Η μαντινάδα του παππού που τα είπε όλα για τα Βορίζια

22:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε»

21:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας backstage ακούει για πρώτη φορά το βιβλίο του από τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη - Τι είπε στον Τζανακόπουλο στο Μέγαρο Μαξίμου

13:22LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος είναι ζωντανός – Πότε θα τον δούμε στη σειρά;

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη στο Europa League

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Πώς μία «άλλη» γυναίκα έκλεψε τα βλέμματα από τη νύφη στον γάμο

23:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χατζής τηλεφώνησε on-air στον Γεωργιάδη για να κάνει δήλωση - Βίντεο

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο Newsbomb: Πυροβολισμοί κατά ριπάς στον γάμο του Φανούρη Καργάκη - Έπεφταν μπαλωθιές επί 49 δευτερόλεπτα

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Νεκρός ο 21χρονος Γρηγόρης που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ