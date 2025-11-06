Συγκλονίζει η Έλενα Χριστοπούλου: «Με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε»

Την τρομακτική εμπειρία που βίωσε το 2016, όταν ένοπλοι έστησαν ενέδρα στον πρώην σύζυγό της, Πάνο Καλλίτση - πυροβολώντας τον στο στήθος και το πόδι - περιέγραψε η Έλενα Χριστοπούλου στο «Real View», το βράδυ της Πέμπτης (6/11).

Η παρουσιάστρια έκανε αναφορά στο περιστατικό που την στιγμάτισε, με αφορμή την βεντέτα στα Βορίζια και τη στάση πολιτικών που τάχθηκαν υπέρ της οπλοκατοχής.

«Το θέμα είναι μέχρι να έρθεις σε επαφή με όπλο. Εκεί που κάθεσαι στο σπίτι σου ήρεμα – ήρεμα, την ώρα που μπαίνεις, όπως έχει συμβεί σε μένα και να δεις έναν άνθρωπο να σε σημαδεύει με ένα όπλο, να σε χτυπάει, να τον βλέπεις απέναντί σου και να λες, έστω να είχα ένα όπλο μπροστά μου, δίπλα μου, πιο πέρα και να μπορούσα να είχα τη δύναμη να κάνω το ίδιο και να μη νιώθω… τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ένα τίποτα. Ένα έρμαιο σε έναν άνθρωπο μπροστά που με σημάδεψε και στο τέλος με πυροβόλησε κιόλας», είπε η Έλενα Χριστοπούλου.

«Όταν λοιπόν υπάρχουν νόμοι και κανόνες – και αυτή τη στιγμή υπάρχουν βεντέτες – γιατί μιλάμε σκοτώνονται σήμερα άνθρωποι με αφορμή αυτή την βεντέτα, θα έπρεπε να υπάρχουν μέρη για τους ανθρώπους που μπορούμε να πάρουμε όπλα για την αυτοπροσατασία μας. Αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης με άγγιξε γιατί έχω περάσει αυτή την ιστορία και ακόμα και σήμερα φοβάμαι. Φοβάμαι να πάω στο σπίτι μου, φοβάμαι να περπατήσω στο δρόμο. Είναι κάτι που θα το κουβαλάω για πάντα», πρόσθεσε η Έλενα Χριστοπούλου.

