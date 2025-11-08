Ο Πάνος Δημάκης στο Newsbomb.gr: Το «Chase μου άλλαξε τη ζωή»

Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μεγάλης επιτυχίας, που ακούει στο όνομα «Chase» και προβάλλεται στην απογευματινή ζώνη του MEGA. Ο Πάνος Δημάκης, το «γεράκι», μιλά για το ταξίδι της γνώσης, την εμπειρία του από το πρότζεκτ ενώ αποκαλύπτει τα επόμενα σχέδιά του.

Πώς ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι της μάθησης και της γνώσης;

Από πολύ μικρός είχα λατρεία στο να μαθαίνω νέα πράγματα. Ρωτούσα τους δικούς μου, «κατέβαζα» απνευστί ακόμα και τα βιβλία από τις βιβλιοθήκες των φίλων και συγγενών μου, διάβαζα εγκυκλοπαίδειες (ελλείψει Wikipedia!), μάθαινα γλώσσες, ακόμα και αρχαίες.

Οκτώ ξένες γλώσσες… Φιλόλογος, μεταφραστής, συγγραφέας… Τι άλλο δεν

γνωρίζουμε για εσάς;

Εφόσον και το podcast μου και οι εταιρικές ομιλίες, που κάνω για τη μνήμη, είναι πλέον πιο γνωστά, θα σας πω το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει: έχω φτιάξει από την εφηβεία μου μια γλώσσα, τη Sreyth, η οποία βασίζεται ετυμολογικά κυρίως σε αρχαίες γλώσσες. Min ispal colte isfarader hacast=η γλώσσα μου μπορεί να εκφράσει τα πάντα.

Πώς προέκυψε η συνεργασία με το «Chase»;

Οι άνθρωποι της παραγωγής με είχαν δει στο «Still Standing», όπου είχα κερδίσει το μεγάλο βραβείο το 2017. Κατά την τρίμηνη διαδικασία του κάστινγκ συνειδητοποίησαν στις συνεντεύξεις ότι είχα κερδίσει σε άλλα 6 παιχνίδια γνώσεων.

Νιώθετε ότι σας άλλαξε τη ζωή;

Φυσικά! Συνδυαστικά με την επιτυχία των «17 Κλωστών», τόσο ως βιβλίο όσο και ως σειρά, μέσω του «Chase» με γνώρισε ο κόσμος και μαζί με μένα τα πράγματα που κάνω.

Πώς είναι η εμπειρία;

Κάθε χρόνο και καλύτερη και το εννοώ αυτό. Απολαμβάνω την παρουσία μου εκεί και ποτέ δεν το βλέπω ως δουλειά αλλά ως διασκέδαση που προσφέρει ουσία και ποιότητα στους τηλεθεατές.

Πώς είναι η επαφή με τη Μαρία Μπεκατώρου;

Την έχω μες στην καρδιά μου για πολλούς λόγους, με έναν από τους πιο βασικούς να είναι ότι με αφήνει να είμαι αυθεντικός. Να είμαι ο εαυτός μου. Ο ένας κόβει κι ο άλλος ράβει!

Όταν χάνετε, αισθάνεστε εκνευρισμό ή ουσιαστικά χαίρεστε που κάποιος κερδίζει χρήματα;

Χαίρομαι γιατί έχω περάσει κι εγώ από το μετερίζι του παίχτη. Νευριάζω μόνο με τον εαυτό μου όταν ξεχάσω κάτι που ήξερα και, εξαιτίας της λήθης μου, έχασα. Αλλά μου περνάει εξαιρετικά σύντομα!

Εκτός, από εσάς, ποιον άλλον θεωρείτε πιο δυνατό chaser;

Δεν μπορώ να διαλέξω κανέναν! Είναι ένας κι ένας όλοι! Λαμπρά μυαλά και υπέροχοι άνθρωποι.

Ο κόσμος πλέον τι σας λέει στον δρόμο;

Πρόσφατα συγκινήθηκα, όταν ένας κύριος στον δρόμο μου είπε ότι είμαι ένας ποιοτικός άνθρωπος στην τηλεόραση.

Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς; Πρόσφατα κυκλοφορήσατε το νέο σας βιβλίο.

Πρόσφατα βγήκε το έκτο βιβλίο μου, το «Χίλιες και μια λέξεις», βασισμένο στο ομώνυμο podcast μου για την ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας. Δεν είναι λεξικό, αλλά μια διασκεδαστική αφήγηση που λύνει πάμπολλες απορίες για τα ελληνικά, διανθισμένο με πολύ χιούμορ, ιστορία, μυθολογία και pop κουλτούρα. Την άνοιξη θα βγει το νέο μου μυθιστόρημα, με τίτλο «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών».

