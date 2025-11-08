Τριαντάφυλλος: Η εξομολόγηση για τον γάμο του - «Περνάμε μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν»

Ο Τριαντάφυλλος σε συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε για την πορεία του, τη συμμετοχή του στο Survivor αλλά και το ενδεχόμενο να εγκατέλειπε την Ελλάδα για την Ιταλία.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως η σύζυγό του, Δήμητρα, θα έμενε πίσω, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως οι δυο τους περνούν μια κρίση στον γάμο τους.

«Περνάω μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν. Θα δούμε τώρα, θα δείξει…» είπε χαρακτηριστικά ο Τριαντάφυλλος.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2003 ενώ έχουν αποκτήσει μαζί τον γιο τους, Νικόλα.

«Η Δήμητρα είναι πανέμορφη και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Την κυνηγούσα τρία χρόνια. Πήγαινα κάτω από τη Βάρκιζα στο Πόρτο Ράφτη κάτω από το σπίτι της συνέχεια. Δε με ήθελε καθόλου. Πήγαινα κάτω από το σπίτι της βράδυ. Έκανα τέτοια πράγματα. Είχα και ένα Pit bull χαμός γινόταν, αφού τη γλίτωσα…Έστελνα μηνύματα να κατέβει να τη δω, να τα πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν γυναίκα και σαν χαρακτήρας», είχε δηλώσει ο Τριαντάφυλλος σε συνέντευξή του.