Billy Bob Thornton: Τι ήταν τα μυστηριώδη μενταγιόν αίματος που φορούσαν με την Αντζελίνα Τζολί
Ο σταρ αποκαλύπτει την αλήθεια για τα «ανατριχιαστικά» φιαλίδια με το αίμα τους που κρεμούσαν στον λαιμό τους ως ζευγάρι
Υπήρξαν ένα από τα πιο αντισυμβατικά και εκκεντρικά ζευγάρια στον πλανήτη Χόλιγουντ.
Ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον και η Αντζελίνα Τζολί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Pushing Tin το 1999 και κλέφτηκαν έναν χρόνο αργότερα, έζησαν παντρεμένοι για δύο χρόνια πριν χωρίσουν το 2003, αναίμακτα, τουλάχιστον όπως υποστηρίζει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Rolling Stone.
«Η Αντζελίνα και εγώ περάσαμε υπέροχα μαζί. Αυτή ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου», είπε στο περιοδικό. «Αυτή και εγώ είμαστε ακόμα πολύ, πολύ στενοί φίλοι. Και αυτό ήταν που κατέληξε να είναι ένας πραγματικά πολιτισμένος χωρισμός. Απλώς χωρίσαμε επειδή ο τρόπος ζωής μας ήταν τόσο διαφορετικός».
Αυτό όμως που ξεχωρίζει σε αυτή τη συνέντευξη, είναι ότι ο 70χρονος Θόρτον «φωτίζει» να «σκοτεινό μυστήριο» γύρω από τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, που αφορούσε στα φιαλίδια αίματος που φορούσαν στον λαιμό τους κατά τη διάρκεια της κοινής συμβίωσής τους.
«Ο καθένας μας είχε ένα μικρό μενταγιόν, κυριολεκτικά με μια σταγόνα αίμα μέσα του», δήλωσε ο σταρ του Landman σε νέα συνέντευξή του στο Rolling Stone. «Αυτή είναι μια ρομαντική μικρή ιδέα, και αυτό ήταν όλο. Αλλά μέχρι να τελειώσει, είμαστε βρικόλακες. Ζούμε σε ένα μπουντρούμι, πίνουμε ο ένας το αίμα του άλλου και τέτοια πράγματα».
Μία διευκρίνιση που είχε κάνει και στο παρελθόν, όταν το 2014 απάντησε στις εικασίες για τα φημολογούμενα φιαλίδια αίματος του ζευγαριού μιλώντας στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Πανεπιστημίου Loyola Marymount.
Τότε είχε πει σύμφωνα με το E! News ότι η Τζολί είχε εμφανιστεί με ένα σετ φιαλιδίων και «σκέφτηκε ότι θα ήταν ενδιαφέρον και ρομαντικό αν παίρναμε μια μικρή λεπίδα ξυραφιού και κόβαμε τα δάχτυλά μας, αλείφαμε λίγο αίμα σε αυτά τα μενταγιόν και τα φορούσαμε στο λαιμό σας όπως ακριβώς φοράτε τα μαλλιά του γιου ή της κόρης σας σε ένα. «Το ίδιο πράγμα. Από αυτό φορούσαμε δοχεία με αίμα στο λαιμό μας».
Το πρώην ζευγάρι το 2002, υιοθέτησε τον γιο του Maddox από την Καμπότζη.