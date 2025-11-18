Billy Bob Thornton: Τι ήταν τα μυστηριώδη μενταγιόν αίματος που φορούσαν με την Αντζελίνα Τζολί

Ο ηθοποιός Μπίλι Μπομπ Θόρτον φτάνει με τη σύζυγό του, την ηθοποιό Αντζελίνα Τζολί, στην 59η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2002

Υπήρξαν ένα από τα πιο αντισυμβατικά και εκκεντρικά ζευγάρια στον πλανήτη Χόλιγουντ.

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον και η Αντζελίνα Τζολί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Pushing Tin το 1999 και κλέφτηκαν έναν χρόνο αργότερα, έζησαν παντρεμένοι για δύο χρόνια πριν χωρίσουν το 2003, αναίμακτα, τουλάχιστον όπως υποστηρίζει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Rolling Stone.

«Η Αντζελίνα και εγώ περάσαμε υπέροχα μαζί. Αυτή ήταν μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου», είπε στο περιοδικό. «Αυτή και εγώ είμαστε ακόμα πολύ, πολύ στενοί φίλοι. Και αυτό ήταν που κατέληξε να είναι ένας πραγματικά πολιτισμένος χωρισμός. Απλώς χωρίσαμε επειδή ο τρόπος ζωής μας ήταν τόσο διαφορετικός».

Αυτό όμως που ξεχωρίζει σε αυτή τη συνέντευξη, είναι ότι ο 70χρονος Θόρτον «φωτίζει» να «σκοτεινό μυστήριο» γύρω από τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, που αφορούσε στα φιαλίδια αίματος που φορούσαν στον λαιμό τους κατά τη διάρκεια της κοινής συμβίωσής τους.

«Ο καθένας μας είχε ένα μικρό μενταγιόν, κυριολεκτικά με μια σταγόνα αίμα μέσα του», δήλωσε ο σταρ του Landman σε νέα συνέντευξή του στο Rolling Stone. «Αυτή είναι μια ρομαντική μικρή ιδέα, και αυτό ήταν όλο. Αλλά μέχρι να τελειώσει, είμαστε βρικόλακες. Ζούμε σε ένα μπουντρούμι, πίνουμε ο ένας το αίμα του άλλου και τέτοια πράγματα».

Η Αντζελίνα Τζολί, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Original Sin», φτάνει με τον σύζυγό της Μπίλι Μπομπ Θόρτον στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες. (2001) AP/Kevork Djansezian

Μία διευκρίνιση που είχε κάνει και στο παρελθόν, όταν το 2014 απάντησε στις εικασίες για τα φημολογούμενα φιαλίδια αίματος του ζευγαριού μιλώντας στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Πανεπιστημίου Loyola Marymount.

Τότε είχε πει σύμφωνα με το E! News ότι η Τζολί είχε εμφανιστεί με ένα σετ φιαλιδίων και «σκέφτηκε ότι θα ήταν ενδιαφέρον και ρομαντικό αν παίρναμε μια μικρή λεπίδα ξυραφιού και κόβαμε τα δάχτυλά μας, αλείφαμε λίγο αίμα σε αυτά τα μενταγιόν και τα φορούσαμε στο λαιμό σας όπως ακριβώς φοράτε τα μαλλιά του γιου ή της κόρης σας σε ένα. «Το ίδιο πράγμα. Από αυτό φορούσαμε δοχεία με αίμα στο λαιμό μας».

Η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί, μία από τις πρωταγωνίστριες της νέας ταινίας δράσης «Gone in 60 Seconds», αγκαλιάζει τον σύζυγό της, τον ηθοποιό Μπίλι Μπομπ Θόρτον, ενώ ο συμπρωταγωνιστής της Νικόλας Κέιτζ, στα δεξιά, μιλάει στους δημοσιογράφους κατά την πρεμιέρα της ταινίας στην περιοχή Γουέστγουντ του Λος Άντζελες. (2000) AP/Chris Pizzello

Το πρώην ζευγάρι το 2002, υιοθέτησε τον γιο του Maddox από την Καμπότζη.