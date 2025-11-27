Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό on air σχόλιο για την εγκυμοσύνη της - «Φουσκώνει η μπουμπούκα»

Στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της έφτασε αισίως η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου, με την ίδια το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου να «παραπονιέται» για το ότι δεν χωράει πλέον εύκολα στα ρούχα της, λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης.

Η ίδια στο ξεκίνημα της εκπομπής έσπευσε να εξηγήσει γιατί επέλεξε να φορέσει μαύρα ρούχα.

«Φουσκώνει, κοιτάξτε με το φόρεμα, μεγαλώνει η μπουμπούκα. Φοράω μαύρα γιατί η αγορά, ειδικά τώρα που είμαι έγκυος και δυσκολεύομαι, δεν μπαίνω σε όλα, έχει πάρα πολλά μαύρα. Μπήκα σε κάτι sites του εξωτερικού και παρήγγειλα κάτι ροζ πουλόβερ. Όπου ροζ πάω και το παίρνω», ανέφερε η παρουσιάστρια του Alpha.

«Μου λένε οι φίλες μου “μη φοράς μαύρο, δεν είναι καλό», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.

