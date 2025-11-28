Tony Germano: Νεκρός γνωστός ηθοποιός του Netflix σε ατύχημα - Έπεσε από τη στέγη του σπιτιού του

Ένας ηθοποιός του Netflix πέθανε τραγικά έπειτα από πτώση από τη στέγη του σπιτιού του στη Βραζιλία ενώ έκανε επισκευές.

Ο Tony Germano, 55 ετών, είχε πρόσφατα μετακομίσει σε ένα νέο σπίτι στο Σάο Πάολο. Ελέγχανε κάποιες εργασίες στη στέγη όταν γλίστρησε και έπεσε την Τετάρτη, σύμφωνα με το Jam Press.

Ο Germano είχε καριέρα 30 χρόνων στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε σειρές του Netflix όπως το “Go, Dog, Go!”, στο “Nicky, Ricky, Dicky & Dawn” του Nickelodeon και στην live-action ταινία της Disney “Beauty and the Beast”. Επίσης, έδωσε τη φωνή του σε κινούμενες σειρές όπως το “Elena of Avalor”, “The Muppets” και “Sheriff Callie’s Wild West.”

Ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τις θεατρικές του εμφανίσεις σε παραγωγές όπως το “The Phantom of the Opera”, “Miss Saigon”, “Jekyll & Hyde” και “Fiddler on the Roof.”

Το βράδυ πριν από το ατύχημα, ο Germano, που ζούσε μόνος και δεν είχε παιδιά, πέρασε χρόνο με την αδερφή του και φαινόταν ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της ζωής του στο καινούριο του σπίτι.

Ο σκηνοθέτης Matheus Marchett ανάρτησε στο Instagram ότι ο Germano ήταν μια γενναιόδωρη, ταλαντούχα και γοητευτική προσωπικότητα, και ότι όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν ήταν πολύ τυχεροί.