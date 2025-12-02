Le Bal des Débutantes: Ο θρυλικός χορός - ντεμπούτο των nepo babies στην υψηλή κοινωνία

Το λαμπερό σκηνικό του διάσημου Le Bal des Débutantes, γνωστό και ως Le Bal στήθηκε το περασμένο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Shangri-La Paris στο Παρίσι και σκοπός του, εκτός από φιλανθρωπικός, ήταν να συστήσει νεαρές κληρονόμους στην υψηλή κοινωνία.

Le Bal des Débutantes: Inside Europe’s most opulent debutante ball, where Hollywood royalty and modern-day aristocrats gather in Paris, dressed in couture gowns and sparkling tiaras. #LisLove pic.twitter.com/e8TpqAE0Ye — Lis Lopes (@lislopees1) November 30, 2025

Αν και αφορά μόλις το 1% είναι μια σύγχρονη εκδοχή του χορού των πρωτοεμφανιζόμενων που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και επέστρεψε το 1958 στις Βερσαλίες. Ενορχηστρωτής της βραδιάς η Γαλλίδα υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Ophélie Renouard από το 1994, ώστε νεαρές της αριστοκρατίας να κάνουν το ντεμπούτο τους στην υψηλή κοινωνία, συνοδευόμενες από νεαρούς καβαλιέρους, οι οποίοι επιλέγονται από τους διοργανωτές.

Περίπου 20 It-girls, από 16 έως 22 ετών, από όλο τον κόσμο φορώντας δημιουργίες υψηλής ραπτικής, τιάρες και στολισμένες με πανάκριβα κοσμήματα, κυρίως διαμάντια, έκαναν την είσοδό τους στην παγκόσμια ελίτ, κατόπιν πρόσκλησης.

La principessa Eulalia d'Orléans-Borbone e Albert Windsor, la principessa Isabelle d'Orléans, la principessa Eugenia von Hohenzollern, Lady Araminta Spencer-Churchill e Gabrielle Janssens de Balkany hanno guidato le debuttanti reali e nobili ieri al Le Bal des Débutantes 2025. pic.twitter.com/ipOJjZM2Ek — Bart ? Rotocalco sull'aristocrazia ? (@BartolucciFabio) November 30, 2025

Όσο λεφτά και όποιο κι αν είναι το υπόβαθρο των γονέων, δεν υπάρχει τρόπος για μια νεαρή να αγοράσει τη θέση της στο Le Bal, καθώς οι παρευρισκόμενοι προσκαλούνται επίσημα ενώ βρίσκονται σε ένα οργανωμένο γεύμα με τις μητέρες και τις γιαγιάδες τους.

Το φετινό VIP πάρτι, το οποίο τώρα αναφέρεται χαριτολογώντας ως το «nepo baby Met Gala», είχε μια λίστα καλεσμένων τύπου who's who, συμπεριλαμβανομένης της 19χρονης Bronwyn Vance, κόρης των ηθοποιών Angela Bassett και Courtney B. Vance.

Η 18χρονη Λαίδη Αραμίντα Σπένσερ-Τσόρτσιλ, η μακρινή ξαδέρφη της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Η 21χρονη Carolina Lansing, εγγονή της σχεδιάστριας Carolina Herrera, και η 18χρονη Reagan Sacks, κόρη του David Sacks, προέδρου του Συμβουλίου Συμβούλων του Προέδρου Τραμπ για την Επιστήμη και την Τεχνολογία.

O χορός της εγγονής της σχεδιάστριας Carolina Herrera