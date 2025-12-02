Amy Schumer: Η αποκάλυψη για την απώλεια κιλών και τη μάχη της με το σύνδρομο Cushing

Στο πώς η μάχη της με το σύνδρομο Cushing επηρέασε την απώλεια βάρους της, μίλησε μέσω ανάρτησής της στο Instagram η Amy Schumer.

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η 44χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram ένα Reel που τράβηξε ο 6χρονος γιος της, Gene, τον οποίο έχει με τον σύζυγό της, Chris Fischer. Το βίντεο ξεκινά με την Schumer να χαλαρώνει στο κρεβάτι, πριν ο μικρός Gene κάνει μια… ξενάγηση στο σπίτι. Αν και το Reel δείχνει απλώς διάφορα δωμάτια, η ίδια πρόσθεσε στη δημοσίευση κείμενο όπου απαντά στις «ερωτήσεις» σχετικά με την απώλεια βάρους της.

Η Amy Schumer /AP

Η Schumer ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν κάνει Botox ή fillers και ότι —παρά όσα γράφτηκαν— δεν έχασε 13 αλλά 23 κιλά. «Όχι για να δείχνω σέξι, αυτό είναι κάτι πρόσκαιρο και επιφανειακό», έγραψε. «Το έκανα για να επιβιώσω.»

«Είχα μια ασθένεια που κάνει το πρόσωπό σου τρομερά πρησμένο και μπορεί να σε σκοτώσει, αλλά το ίντερνετ την εντόπισε και πλέον έχει φύγει», πρόσθεσε, δείχνοντας να αναφέρεται στο σύνδρομο Cushing.

Το σύνδρομο Cushing προκαλεί υπερβολικά υψηλά επίπεδα κορτιζόλης και —εκτός από το χαρακτηριστικό πρήξιμο στο πρόσωπο— οδηγεί σε αύξηση βάρους στον κορμό, υπέρταση και έντονες ραγάδες.

Η Amy Schumer /AP

https://www.instagram.com/p/DRqgAH4DhGa/

«Συγγνώμη αν ενοχλεί κάποιον το ότι έχασα βάρος», συνέχισε. «Συγγνώμη σε όσους απογοητεύτηκαν».

Ωστόσο, όπως τόνισε, πλέον δεν πονά και «μπορεί να παίξει κυνηγητό» με τον γιο της.

Η Amy Schumer /AP

Παράλληλα μίλησε για την περιεμμηνόπαυση, την οποία είχε αποκαλύψει από το 2024 ότι βιώνει, μαζί με την ενδομητρίωση. «Χαίρομαι να μοιραστώ οτιδήποτε με ρωτήσετε — για το πώς δείχνω, πώς νιώθω ή σε ποιο στάδιο είμαι».

Η περιεμμηνόπαυση είναι η μεταβατική περίοδος πριν την εμμηνόπαυση, συχνά με συμπτώματα όπως εξάψεις και ακανόνιστο κύκλο.

Η Amy Schumer /AP

https://www.instagram.com/p/DQ76FrgDEZC/

Η Schumer ολοκλήρωσε τη δημοσίευσή της αναφερόμενη στη φημολογία για τον γάμο της.

«Ό,τι κι αν συμβεί με τον Chris δεν έχει καμία σχέση με την απώλεια βάρους ή με τον αυτισμό», έγραψε, αναφερόμενη στη διάγνωση του συζύγου της. «Ελπίζω να τα καταφέρουμε — είναι ο καλύτερος».

