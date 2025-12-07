Ellie Goulding: Εμφανίστηκε στη σκηνή του «Miami Art Week» με φουσκωμένη κοιλίτσα και καυτό look

Η Ellie Goulding έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στο πάρτι του Nylon για τη Miami Art Week, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της.

Η Βρετανίδα ποπ σταρ τραγούδησε αρκετές από τις επιτυχίες της κατά τη διάρκεια ενός ειδικού σετ στο Nylon House, που παρουσιάστηκε από την e.l.f. Cosmetics στο Miami Beach την Παρασκευή.

Pregnant Ellie Goulding lit up Nylon’s starry Art Basel bash in Miami with a surprise performance. The singer took the stage, with her bump on full display, and delivered an unforgettable set for partygoers. pic.twitter.com/XbnWekhU1h — Page Six (@PageSix) December 6, 2025

Η Goulding ερμήνευσε τραγούδια όπως τα «Lights», «Burn» και «Outside» φορώντας ένα εφαρμοστό διχτυωτό σύνολο με παγιέτες που τόνιζε τη φουσκωμένη κοιλιά της, με τους θαυμαστές να έχουν τα κινητά ψηλά και να καταγράφουν κάθε στιγμή της.

Στο πάρτι του Nylon παρευρέθηκαν επίσης οι rapers Travis Scott, Quavo, Tyga και Ice Spice.

ellie goulding x nylonmag ❤️‍? pic.twitter.com/gqvPtQRm8g — Afri ? || Ellie Goulding News (@EGSpain_) December 6, 2025

After THAT baby bump picture, the troubled past of Ellie Goulding's new beau - and the police mugshot taken after his arrest for assaulting a homeless man... https://t.co/xI8JzieKwY — Daily Mail (@DailyMail) December 7, 2025

Η Goulding αποκάλυψε την δεύτερη εγκυμοσύνη της την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά την κοιλιά της με ένα μαύρο crop top στο κόκκινο χαλί των Fashion Awards 2025 στο Λονδίνο.

Η Goulding έχει επίσης έναν τετράχρονο γιο, τον Arthur από τον γάμο της με τον Casper Jopling. Εκείνη και ο Jopling ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Φεβρουάριο του 2024.

«Ο Caspar κι εγώ χωρίσαμε ιδιωτικά πριν από καιρό», είχε γράψει η Goulding στα Instagram Stories τότε. «Παραμένουμε οι καλύτεροι φίλοι και έχουμε καταφέρει να έχουμε μία άψογη επικοινωνία για το καλύτερο συμφέρον του γιου μας».

