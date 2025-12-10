«Όταν βλέπω αεροπλάνο»: Η viral διασκευή της Johanna!

Το αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Καραλή, «Όταν βλέπω αεροπλάνο», που πρωτοερμήνευσε η Λίτσα Γιαγκούση, επιστρέφει δυναμικά στο σήμερα από τη Johanna!

Με την υπογραφή της παραγωγής του Κώστα Καλημερη, το «Όταν βλέπω αεροπλάνο» αποκτά σύγχρονο ήχο, δυναμική και μια εκρηκτική ερμηνεία που το επανασυστήνει στο κοινό.

Η Johanna, που με κάθε της εμφάνιση μαγνητίζει τα βλέμματα και ξεχωρίζει για τις υψηλής αισθητικής παραγωγές της, επιστρέφει για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο. Κάθε της κυκλοφορία κατακτά τις μεγάλες playlists και πρωταγωνιστεί σταθερά στις digital πλατφόρμες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία.

Το single συνοδεύεται από ένα υψηλών προδιαγραφών music video, σε σκηνοθεσία Αλεξ Κωνσταντινίδη, το οποίο πραγματεύεται τη θέση της γυναίκας σε επαγγέλματα που άλλοτε θεωρούνταν ταμπού – όπως αυτό της πιλότου αεροπλάνου.

Το video αντλεί έμπνευση από τις δεκαετίες όπου η παρουσία γυναικών σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα δεν ήταν συνηθισμένη, ενώ παράλληλα κάνει μία ευφυή αναφορά στις Barbie, οι οποίες με τις στολές και τις επαγγελματικές τους φιγούρες «έσπαγαν» στερεότυπα και διεύρυναν τη φαντασία των κοριτσιών.

Το «Όταν βλέπω αεροπλάνο» κυκλοφορεί και έρχεται να δώσει νέα πνοή σε ένα διαχρονικό τραγούδι με σύγχρονη αισθητική και θηλυκή δύναμη

Η Johanna αυτή τη περίοδο πραγματοποιεί τις εμφανίσεις της στο VogClub στη Θεσσαλονίκη!