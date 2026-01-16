Με αυτή την κοπέλα έχει σοβαρή σχέση ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός
Ο Ρεθυμνιώτης Μάνος Μαλλιαρός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τηλεοπτικό παιχνίδι του ΣΚΑΙ, το survivor αλλά σημαντικό ρόλο στην απόφαση του αυτή, έχει παίξει η κοπέλα με την οποία διατηρεί σχέση.
Ο 28χρονος διαγωνιζόμενος κατάγεται από το Ρέθυμνο και ανήκει στην ομάδα των «Επαρχιωτών», οι οποίοι αναμετρώνται με τους «Αθηναίους» για το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Ο Μάνος Μαλλιαρός είναι ο μεγαλύτερος αδερφός του γνωστού δημοσιογράφου Γιάννη Μαλλιαρού, ο οποίος μετά τη θητεία του στον ΑΝΤ1, βρίσκεται φέτος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star. Τα δύο αδέρφια διατηρούν στενή σχέση, μοιράζονται κοινές αξίες εργατικότητας και στηρίζουν ενεργά τις επιλογές ο ένας του άλλου.
