Πέθανε η εγγονή του Snoop Dogg, μόλις 11 μηνών - «Έχασα την αγάπη της ζωής μου, έγραψε η κόρη του

Το κοριτσάκι είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα που δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει

Πέθανε η εγγονή του Snoop Dogg, μόλις 11 μηνών - «Έχασα την αγάπη της ζωής μου, έγραψε η κόρη του
Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 11 μηνών εγγονής του Snoop Dogg, καθώς η κόρη του, Κόρι Μπρόντους, αποκάλυψε ότι έχασε την κόρη της, Κόντι Ντρέο, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έξοδό της από τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (NICU).

Η Κόρι ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η μικρή Κόντι πέθανε, μόλις 20 ημέρες αφότου είχε επιστρέψει στο σπίτι, μετά από πολύμηνη νοσηλεία. Η Κόντι ήταν το πρώτο παιδί της 26χρονης Κόρι με τον αρραβωνιαστικό της, φωτογράφο Γουέιν Ντιούς, και είχε γεννηθεί τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους.

Ωστόσο, το βρέφος γεννήθηκε τρεις μήνες πρόωρα, με αποτέλεσμα να περάσει τους πρώτους μήνες της ζωής του στη NICU, προτού λάβει εξιτήριο στις αρχές Ιανουαρίου. Στις 6 Ιανουαρίου, η Κόρι είχε ανακοινώσει με ενθουσιασμό μέσω Instagram την επιστροφή της κόρης της στο σπίτι, γράφοντας: «Είναι σπίτι». Λίγες ημέρες αργότερα, μοιράστηκε τη σπαρακτική είδηση του θανάτου της.

Η ίδια ανάρτησε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή Κόντι και την κοιτά χαμογελώντας. Στη λεζάντα έγραψε:

«Τη Δευτέρα έχασα την αγάπη της ζωής μου. Την Κόντι μου».

Παράλληλα, αναδημοσίευσε την παλαιότερη ανάρτησή της για την επιστροφή της κόρης της στο σπίτι, προσθέτοντας: «20 ημέρες αργότερα; Φίλε, είμαι άρρωστη από τη στεναχώρια».

Ο πατέρας της μικρής, Γουέιν Ντιούς, ανάρτησε επίσης το Σάββατο ένα στιγμιότυπο στα Instagram Stories, στο οποίο η Κόντι τον κοιτάζει καθώς την κρατά στην αγκαλιά του.

«Είμαι ο πιο λυπημένος άνθρωπος από τότε που με άφησες, Κόντι Ντρέο. Αλλά ξέρω ότι βρίσκεσαι σε ειρήνη. Ο μπαμπάς θα σε αγαπά για πάντα», έγραψε.

Συγκλονιστική ήταν και η ανάρτηση μίας από τις νοσηλεύτριες της Κόντι, την οποία αναδημοσίευσε η Κόρι. Το βίντεο, ασπρόμαυρο, δείχνει μια κούνια με ένα κρεμαστό παιχνίδι από πάνω και συνοδεύεται από το μήνυμα:

«Είμαι λυπημένη εδώ και έξι συνεχόμενες ημέρες. Το να είσαι νοσηλεύτρια έχει τα πάνω και τα κάτω του και αυτό είναι το μεγαλύτερο “κάτω” που έχω βιώσει ποτέ. Ήταν τιμή μου να είμαι η νοσηλεύτρια του κοριτσιού μου. Της έκανα το τελευταίο της μπάνιο, της είπα ότι την αγαπώ και δεν ήξερα καν ότι την ετοίμαζα για τον Παράδεισο».

Η Κόρι είναι η μικρότερη από τις τρεις κόρες που έχει ο Snoop Dogg με τη σύζυγό του εδώ και 28 χρόνια, Σάντε Μπρόντους. Η ίδια διαγνώστηκε με λύκο σε ηλικία έξι ετών και υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στις αρχές του 2024, γεγονός που καθιστούσε την εγκυμοσύνη της ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου. Γέννησε την Κόντι όταν βρισκόταν μόλις στην 25η εβδομάδα κύησης. Όταν η μικρή ήταν έξι μηνών και εξακολουθούσε να νοσηλεύεται στη NICU, η Κόρι είχε δηλώσει στο Us Weekly ότι η κόρη της ήταν «μαχήτρια».«Η Κόντι έχει τόσο έντονη προσωπικότητα. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές μού λένε πάντα: “Το μωρό σου έχει άποψη. Είναι έξυπνη. Είναι σε εγρήγορση. Ξέρει τι συμβαίνει. Ακούει. Βλέπει. Ναι, οι συνθήκες δεν είναι αυτές που φανταζόσουν, αλλά θα μπορούσαν να είναι χειρότερες”», είχε πει. «Αυτό το κορίτσι ήταν ένα γλυκό, μικρό πυροτέχνημα».

