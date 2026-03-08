Εριέττα Κούρκουλου: Ο τρυφερός τερματισμός στον Ημιμαραθώνιο και το μήνυμα για τους γιους της

Μια ιδιαίτερη στιγμή έζησαν η Εριέττα Κούρκουλου και ο σύζυγός της, Βύρων Βασιλειάδης, συμμετέχοντας στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου.

Η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram τη συγκίνησή της για τον τερματισμό, ο οποίος είχε άρωμα οικογενειακό.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η δύναμη για να ολοκληρώσει τη διαδρομή ήταν οι δύο γιοι της που την περίμεναν στη γραμμή του τερματισμού. «Κρατάω τη στιγμή που μου έπιασε ο άντρας μου το χέρι και τερματίσαμε παρέα», έγραψε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της ενότητας και της ομαδικότητας, σημειώνοντας πως η ελπίδα γεννιέται όταν σταματάμε να κρίνουμε και αρχίζουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.

Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου

«Ο καθένας το κάνει για έναν προσωπικό λόγο. Είναι ένας προσωπικός στόχος και όμως τελικά το κάνουμε όλοι μαζί! Εγώ χωρίς το μαζί σίγουρα δεν θα τερμάτιζα.

Σήμερα κρατάω την στιγμή που μου έπιασε ο άντρας μου το χέρι και τερματίσαμε παρέα, την στιγμή που είδαμε τα αγόρια μας στον τερματισμό, τους φίλους που μας παρακίνησαν να τρέξουμε εξ αρχής και την ενότητα που είχαν όλοι όσοι συμμετείχαν - μια ενότητα η οποία σε μια χώρα όπου συνηθίζουμε να κρίνουμε και μειώνουμε ο ένας τον άλλον, με γέμισε ελπίδα».

https://www.instagram.com/p/DVoG5KhiPPW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

