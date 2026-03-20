Άγιος Έρωτας spoiler: Ο φόνος, που κανείς δεν γνώριζε, βγαίνει στο φως

Ο «Άγιος Έρωτας» κερδίζει το κοινό, στη βραδινή ζώνη του ALPHA, με τα επεισόδια να επιφυλάσσουν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, η αγωνία «κορυφώνεται» και κρυμμένα μυστικά βγαίνουν στο φως.

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος ξεκλέβουν λίγες όμορφες στιγμές στην Αθήνα και ονειρεύονται το κοινό τους μέλλον. Πίσω στη Στέρνα, η Αννα έρχεται αντιμέτωπη με τον ασφυκτικό έλεγχο του Νικηφόρου, ο οποίος, μαθαίνοντας πως εκείνη ενδέχεται να είναι έγκυος, της επιβάλλει να παραιτηθεί από το σχολείο. Την ίδια ώρα, η Θάλεια αρχίζει να υποψιάζεται πως ο Παύλος συνδέεται με ένα παλιό έγκλημα και ζητά τη βοήθεια του Αντρέα. Παράλληλα, η Κική αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα στον Ηλία, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα καλά θαμμένο μυστικό. Η Δέσποινα εμπιστεύεται στον Κυριάκο την αλήθεια για τον αδελφό της, τον Γεράσιμο, ενώ ο Παύλος προειδοποιεί τον Χάρη και την Αναστασία για το σχέδιο απόδρασης της Σοφίας. Την ίδια στιγμή, ένα μπουλούκι μουσικών κάνει την εμφάνισή του στην Άμφισσα, φέρνοντας μαζί του ένα πρόσωπο που συνδέεται με το παρελθόν του Νικόλαου.

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος επιστρέφουν από την Αθήνα χωρίς να δουν τη Σοφία, αλλά με τη διαβεβαίωση του Ηλία πως βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ η στάση του Παύλου εξακολουθεί να γεννά υποψίες. Η Κική αποκαλύπτει στον Ηλία πως πήρε πάνω της τον φόνο του Μιχάλη Παριανού για να σώσει τον γιο της, Παύλο, κι εκείνος υπόσχεται να τη βοηθήσει. Παράλληλα, η Θάλεια, αντιλαμβάνεται πως το παρελθόν του Παύλου ίσως κρύβει την αχίλλειο πτέρνα του, όμως ο Αντρέας ξεκαθαρίζει ότι σύντομα θα φύγει για την Αθήνα και δεν μπορεί να συμμετάσχει ενεργά στην έρευνα. Ο Στέφανος και ο Πέτρος κανονίζουν με τον «Ιταλό» να του παραδώσουν τα λαθραία ώστε να αρχίζει να μειώνεται το χρέος τους, όμως θα βρεθούν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Παράλληλα, ο Αντρέας κάνει μία τελευταία προσπάθεια να πείσει τη Χριστίνα να τον ακολουθήσει στην Αθήνα.

Ο πατήρ Νικόλαος λέει ψέματα στον Παύλο για το φόρεμα της Χλόης που βλέπει στο σπίτι του, επινοώντας μία δικαιολογία. Η Ελένη μαθαίνει για την πιθανή εγκυμοσύνη της Αννας και καταρρέει. Η αντίδραση όμως του Κυριάκου την αφήνει άφωνη. Η Ελένη πάει να πάρει την Αννα από το σπίτι της για να τη φυγαδεύσει από τον Νικηφόρο. Η Χριστίνα αναλαμβάνει δράση σχετικά με τους λαθρέμπορους την ίδια ώρα που ο Πέτρος και ο Στέφανος ζητάνε τη βοήθεια του Αντρέα, για να γλιτώσουν από εκείνους. Η κρίση στη σχέση της Δώρας και του Αργύρη κορυφώνεται, ενώ η Δέσποινα ζητάει κάτι από τον πατέρα Νικόλαο, που τον ξαφνιάζει. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στη Μυρτιά, οι πλανόδιοι μουσικοί καταφτάνουν για να παίξουν στο τοπικό πανηγύρι… Ανάμεσα στους μουσικούς και ένας άντρας, που ακόμα κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πόσο θα επηρεάσει τις ζωές όλων ο ερχομός του.