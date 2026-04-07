Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

Η τραγουδίστρια του είχε στείλει προσωπικές της φωτογραφίες όταν είχαν δεσμό και εκείνος τις διατηρούσε ενώ του είχε ζητήσει να τις διαγράψει

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Μουσικός κατείχε προσωπικές φωτογραφίες νεαρής τραγουδίστριας που του έστειλε κατά τη διάρκεια σύντομου ερωτικού δεσμού το 2024, παρά το αίτημά της να τις διαγράψει.
  • Η τραγουδίστρια κατήγγειλε ότι ο μουσικός διακινούσε το υλικό σε κλειστή ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ εκείνος αρνείται ότι τις χρησιμοποίησε ή τις έδειξε σε τρίτους.
  • Υπάρχουν αντιφατικές εκδοχές για τη συνάντηση όπου η τραγουδίστρια και ο νυν σύντροφός της φέρεται να πίεσαν βίαια τον μουσικό να διαγράψει τις φωτογραφίες και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση.
  • Ο μουσικός ισχυρίζεται ότι δέχθηκε απειλές μετά τη συνάντηση και αναγκάστηκε να μείνει προσωρινά σε φιλικό σπίτι.
Η Δικαιοσύνη φαίνεται πως θα λύσει τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε γνωστή νεαρή τραγουδίστρια και πρώην σύντροφό της, για προσωπικές φωτογραφίες που του είχε στείλει όταν διατηρούσαν ερωτικό δεσμό και ενώ αργότερα του ζήτησε να τις διαγράψει, εκείνος τις διατήρησε.

Πιο συγκεκριμένα, οι δυο τους είχαν γνωριστεί το 2018, όταν η τραγουδίστρια ήταν ακόμα ανήλικη και συνεργάστηκαν επαγγελματικά. Αργότερα, το 2024 είχαν έναν σύντομο ερωτικό δεσμό, στη διάρκεια του οποίου η τραγουδίστρια του έστειλε ορισμένες προσωπικές της φωτογραφίες, ωστόσο μόλις διέκοψαν του ζήτησε να τις διαγράψει. Εκείνος της απάντησε ότι θέλει να τις αποθηκεύσει σε κρυφό φάκελο γιατί είναι μέρος του παρελθόντος του.

Τον Ιανουάριο του 2026, όμως, η γυναίκα πληροφορήθηκε από τρίτο πρόσωπο πως διακινείται υλικό της σε ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία είχαν πρόσβαση συγκεκριμένα μόνο άτομα, και σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση, ο καλλιτέχνης έστειλε link το οποίο οδήγουσε στις επίμαχες φωτογραφίες, λέγοντας, μάλιστα, ότι πρόκειται για φωτογραφίες της συγκεκριμένης τραγουδίστριας.

Η γυναίκα αποφάσισε να επισκεφθεί τον μουσικό με τον νυν σύντροφό της, για να του ζητήσει να διαγράψει τις φωτογραφίες της, ωστόσο για τη συνάντησή τους, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν δύο τελείως διαφορετικές εκδοχές για το πως εκτιλύχθηκαν τα πράγματα.

Ο μουσικός ισχυρίζεται πως η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της τον ακινητοποίησαν, του φέρθηκαν βίαια και του ζήτησαν να σβήσει τις φωτογραφίες από το κινητό και από όπου αλλού τις είχε αποθηκευμένες. Του είπαν, μάλιστα, να υπογράψει ένα χαρτί, στο οποίο έλεγε ότι δεν έχει πια στην κατοχή του, σε κανένα μέσο, προσωπικές φωτογραφίες της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, δε, ο ίδιος υποστηρίζει πως τις επόμενες ημέρες δεχόταν απειλές, με τηλεφωνήματα με απόκρυψη και σημειώματα στο σπίτι του, κάτι που τον οδήγησε να μείνει για ένα διάστημα σε φιλικό σπίτι.

Από την πλευρά της η τραγουδίστρια αναφέρει ότι ο μουσικός διατηρούσε τις φωτογραφίες και αρνήθηκε να υπογράψει το χαρτί, ενώ είχε δείξει το υλικό και σε φίλους του, προσπαθώντας να το διακινήσει στο διαδίκτυο.

Όπως ανέφεραν πηγές από το περιβάλλον του μουσικού στην ίδια εκπομπή: «Η γνωριμία με την τραγουδίστρια έγινε το 2018 και η επικοινωνία τους ξεκίνησε μέσω του Instagram. Με την πάροδο του χρόνου, η σχέση τους εξελίχθηκε από επαγγελματική σε προσωπική. Τον Αύγουστο του 2024, αποφάσισαν να κάνουν σχέση με, όμως, μία και μοναδική ερωτική επαφή. Στο διάστημα αυτό, το οποίο διήρκησε λίγες μέρες, περίπου 10 με 15 η τραγουδίστρια, έστειλε μέσω Instagram μερικές φωτογραφίες της και ένα βίντεο αισθησιακού περιεχομένου. Η σχέση τους όμως δεν κράτησε πολύ και η γνωστή τραγουδίστρια διέκοψε. Εκείνη την περίοδο ζήτησε από τον ίδιο να διαγράψει το συγκεκριμένο υλικό. Εκείνος όμως επέλεξε να αποθηκεύσει το υλικό σε κρυφό φάκελο με υψηλά επίπεδα ασφαλείας θεωρώντας ότι είναι μέρος του παρελθόντος του. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε ή έδειξε το συγκεκριμένο υλικό σε τρίτα πρόσωπα».

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Βίντεο από κατάρριψη αμερικανικού drone πάνω από το νησί Κεσμ

12:12ΦΑΡΜΑΚΟ

Hellas PHARM 2026: 3.830 επισκέπτες και 119 εταιρείες-χορηγοί στο συνέδριο-έκθεση του ΦΣΑ

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε συστήματα αεράμυνας στο Ιράν και γέφυρα στον Λίβανο - Βίντεο

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Άρειο Πάγο ο Μυλωνάκης κατά δημοσιεύματος: Ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την πραγματικότητα

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, πλήθος κόσμου για συμπαράσταση

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ταινίες και οι σειρές της Μεγάλης Βδομάδας

12:00ANNOUNCEMENTS

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηταράκης για άρση ασυλίας: «Θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση να καθαρίσω το όνομά μου»

11:33ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβουλεύει όλους μας ο ΕΦΕΤ για το πασχαλινό τραπέζι

11:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κλοπές ηλεκτρικών πατινιών και ρούχων - Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας - Επί τόπου η Πυροσβεστική

11:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Η παραβολή των Δέκα παρθένων - Η σημασία της ευαγγελικής περικοπής

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων κάνει βόλτες ανενόχλητη έξω από σπίτια στο Πανόραμα

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

11:00ΥΓΕΙΑ

ECMO: Η θεραπεία υποστήριξης ζωής που φέρεται ότι θα εφαρμοστεί στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο νοσοκομείο Ρόδου: Εξαφανίστηκε βρέφος 4 μηνών - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας - Επί τόπου η Πυροσβεστική

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη που κατέρρευσε στο σπίτι της

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Το Ισραήλ προειδοποιεί το Ιράν για χτύπημα στα τρένα - Αγωνία για το τελεσίγραφο Τραμπ - Πού έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Aλέξης Τσικόπουλος: 4 μήνες αγνοούμενος ο 33χρονος γιατρός – Η επόμενη φάση των ερευνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ