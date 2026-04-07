Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

Snapshot Μουσικός κατείχε προσωπικές φωτογραφίες νεαρής τραγουδίστριας που του έστειλε κατά τη διάρκεια σύντομου ερωτικού δεσμού το 2024, παρά το αίτημά της να τις διαγράψει.

Η τραγουδίστρια κατήγγειλε ότι ο μουσικός διακινούσε το υλικό σε κλειστή ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ εκείνος αρνείται ότι τις χρησιμοποίησε ή τις έδειξε σε τρίτους.

Υπάρχουν αντιφατικές εκδοχές για τη συνάντηση όπου η τραγουδίστρια και ο νυν σύντροφός της φέρεται να πίεσαν βίαια τον μουσικό να διαγράψει τις φωτογραφίες και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση.

Ο μουσικός ισχυρίζεται ότι δέχθηκε απειλές μετά τη συνάντηση και αναγκάστηκε να μείνει προσωρινά σε φιλικό σπίτι.

Η Δικαιοσύνη φαίνεται πως θα λύσει τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε γνωστή νεαρή τραγουδίστρια και πρώην σύντροφό της, για προσωπικές φωτογραφίες που του είχε στείλει όταν διατηρούσαν ερωτικό δεσμό και ενώ αργότερα του ζήτησε να τις διαγράψει, εκείνος τις διατήρησε.

Πιο συγκεκριμένα, οι δυο τους είχαν γνωριστεί το 2018, όταν η τραγουδίστρια ήταν ακόμα ανήλικη και συνεργάστηκαν επαγγελματικά. Αργότερα, το 2024 είχαν έναν σύντομο ερωτικό δεσμό, στη διάρκεια του οποίου η τραγουδίστρια του έστειλε ορισμένες προσωπικές της φωτογραφίες, ωστόσο μόλις διέκοψαν του ζήτησε να τις διαγράψει. Εκείνος της απάντησε ότι θέλει να τις αποθηκεύσει σε κρυφό φάκελο γιατί είναι μέρος του παρελθόντος του.

Τον Ιανουάριο του 2026, όμως, η γυναίκα πληροφορήθηκε από τρίτο πρόσωπο πως διακινείται υλικό της σε ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία είχαν πρόσβαση συγκεκριμένα μόνο άτομα, και σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση, ο καλλιτέχνης έστειλε link το οποίο οδήγουσε στις επίμαχες φωτογραφίες, λέγοντας, μάλιστα, ότι πρόκειται για φωτογραφίες της συγκεκριμένης τραγουδίστριας.

Η γυναίκα αποφάσισε να επισκεφθεί τον μουσικό με τον νυν σύντροφό της, για να του ζητήσει να διαγράψει τις φωτογραφίες της, ωστόσο για τη συνάντησή τους, οι δύο πλευρές παρουσιάζουν δύο τελείως διαφορετικές εκδοχές για το πως εκτιλύχθηκαν τα πράγματα.

Ο μουσικός ισχυρίζεται πως η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της τον ακινητοποίησαν, του φέρθηκαν βίαια και του ζήτησαν να σβήσει τις φωτογραφίες από το κινητό και από όπου αλλού τις είχε αποθηκευμένες. Του είπαν, μάλιστα, να υπογράψει ένα χαρτί, στο οποίο έλεγε ότι δεν έχει πια στην κατοχή του, σε κανένα μέσο, προσωπικές φωτογραφίες της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, δε, ο ίδιος υποστηρίζει πως τις επόμενες ημέρες δεχόταν απειλές, με τηλεφωνήματα με απόκρυψη και σημειώματα στο σπίτι του, κάτι που τον οδήγησε να μείνει για ένα διάστημα σε φιλικό σπίτι.

Από την πλευρά της η τραγουδίστρια αναφέρει ότι ο μουσικός διατηρούσε τις φωτογραφίες και αρνήθηκε να υπογράψει το χαρτί, ενώ είχε δείξει το υλικό και σε φίλους του, προσπαθώντας να το διακινήσει στο διαδίκτυο.

Όπως ανέφεραν πηγές από το περιβάλλον του μουσικού στην ίδια εκπομπή: «Η γνωριμία με την τραγουδίστρια έγινε το 2018 και η επικοινωνία τους ξεκίνησε μέσω του Instagram. Με την πάροδο του χρόνου, η σχέση τους εξελίχθηκε από επαγγελματική σε προσωπική. Τον Αύγουστο του 2024, αποφάσισαν να κάνουν σχέση με, όμως, μία και μοναδική ερωτική επαφή. Στο διάστημα αυτό, το οποίο διήρκησε λίγες μέρες, περίπου 10 με 15 η τραγουδίστρια, έστειλε μέσω Instagram μερικές φωτογραφίες της και ένα βίντεο αισθησιακού περιεχομένου. Η σχέση τους όμως δεν κράτησε πολύ και η γνωστή τραγουδίστρια διέκοψε. Εκείνη την περίοδο ζήτησε από τον ίδιο να διαγράψει το συγκεκριμένο υλικό. Εκείνος όμως επέλεξε να αποθηκεύσει το υλικό σε κρυφό φάκελο με υψηλά επίπεδα ασφαλείας θεωρώντας ότι είναι μέρος του παρελθόντος του. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε ή έδειξε το συγκεκριμένο υλικό σε τρίτα πρόσωπα».

