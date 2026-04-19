Eurovision 2026: Ποιες χώρες θα προκριθούν από τον Α' και Β' Ημιτελικό, βάσει των στοιχηματικών

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, με τις στοιχηματικές εταιρείες να έχουν αρχίσει να «δείχνουν» δειλά δειλά ποιες χώρες αναμένεται να προκριθούν στον μεγάλο τελικό του 70ου ευρωπαϊκού διαγωνισμού μουσικής στη Βιέννη.

Αρχίζοντας από τον πρώτο ημιτελικό, δεδομένη θεωρείται η πρόκριση της Φινλανδίας, της Ελλάδας, της Σουηδίας και του Ισραήλ. Ακολουθούν η Σερβία, η Κροατία, η Μολδαβία και η Λιθουανία έχοντας άνω του 80% πιθανότητες πρόκρισης.

Με οχτώ από τα δέκα εισιτήρια να θεωρούνται γκαραντί, μάχη αναμένεται να γίνει για τα δύο τελευταία εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, το προβάδισμα φαίνεται να το έχουν η Γεωργία και το Μαυροβούνιο έχοντας περίπου 65% πιθανότητες πρόκρισης.

Αρκετά παρεμφερής, με διαφορές όμως συγκριτικά με τον πρώτο ημιτελικό,

παρουσιάζεται η πρώτη εκτίμηση των στοιχηματικών εταιρειών για την υπόθεση-πρόκριση από τον δεύτερο ημιτελικό του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Δεδομένη θεωρείται η πρόκριση μόλις τριών χωρών, της Δανίας, της Αυστραλίας και της Ουκρανίας.

Από ‘κει και πέρα, ξεκινάει η μάχη για ένα από τα επόμενα επτά εισιτήρια, τα οποία οι στοιχηματικές εταιρείες θεωρούν εν πολλοίς “κλειδωμένα”, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο.

Ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης και πιθανότητες μεταξύ 75% με 80% έχουν Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Μάλτα, Αλβανία και Νορβηγία.

Μοναδική χώρα που θα μπορούσε να απειλήσει τη “δεδομένη” δεκάδα, είναι η Λετονία, με τη χώρα της Βαλτικής να έχει 60% πιθανότητες πρόκρισης.

Στην τελευταία θέση, με τις ίσως λιγότερες πιθανότητες πρόκρισης που έχουν καταγραφεί στα χρονικά σε αυτήν τη φάση, έναν μήνα πριν από τους ημιτελικούς, συναντά κανείς το Αζερμπαϊτζάν. Με μόλις 9% πιθανότητες πρόκρισης, οι Αζέροι φαίνεται να βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός τελικού.

