Η Ντόλι Πάρτον ενημερώνει με βίντεο για την κατάσταση της υγείας της

Τον περασμένο Ιανουάριο αναγκάστηκε χάσει τον εορτασμό των 80ών γενεθλίων της λόγω της υγείας της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Ντόλι Πάρτον εμφανίζεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Threads: My Songs in Symphony» την Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025, στο Νάσβιλ του Τενεσί

Με ένα νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσική Ντόλι Πάρτον, ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας της, οκτώ μήνες αφότου ανέβαλε τη σειρά παραστάσεων από τον Δεκέμβριο του 2025 στον Σεπτέμβριο του 2026.

Η 80χρονη στο βίντεό της λέει: «Έχω κάποια καλά νέα και κάποια λίγο κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στα φάρμακα και τις θεραπείες και βελτιώνομαι κάθε μέρα.»

Στη συνέχεια του βίντεο, η Πάρτον αναφέρθηκε στον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, ο οποίος απεβίωσε τον Μάρτιο του 2025 σε ηλικία 82 ετών.

«Πολλοί από εσάς ανησυχήσατε για μένα και τον Καρλ, και ήσασταν πραγματικά υπέροχοι», είπε. «Όμως, αφού πέρασα μια χρονιά γεμάτη «πρώτες φορές» – εννοώ τις γιορτές, και ειδικά την επέτειο του γάμου μας, καθώς και την ημερομηνία του θανάτου του, στις 3 Μαρτίου – αυτό ήταν δύσκολο για μένα».

Στη λεζάντα της, η Πάρτον ευχαρίστησε τους θαυμαστές της που «στάθηκαν δίπλα μου και μου έδειξαν τόση αγάπη και υποστήριξη κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους».

Πρόσθεσε: «Έχω ακόμα να επουλωθούν κάποιες πληγές, αλλά είμαι στον σωστό δρόμο! Τα λέμε σύντομα.»

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Πάρτον ακύρωσε την εμφάνισή της στο Dollywood λόγω πέτρας στα νεφρά.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την παραμονή της στο Λας Βέγκας λόγω «προβλημάτων υγείας». «Οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να υποβληθώ σε μερικές επεμβάσεις», έγραψε τότε μέσω Instagram.

Η Πάρτον αναγκάστηκε να χάσει τον εορτασμό των 80ων γενεθλίων της στο Grand Ole Opry τον Ιανουάριο λόγω προβλημάτων υγείας.

