OPEN: «Κλείδωσε» η πρώτη εκπομπή για την επόμενη χρονιά

Το απόγευμα της Τετάρτης, το OPEN με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» παίρνει το πράσινο φως για του χρόνου.

«Το OPEN ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι θα συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν 2026-2027 η επιτυχημένη εκπομπή Καθαρές κουβέντες με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Οι Καθαρές κουβέντες έχουν δώσει ισχυρό στίγμα στην Πολιτική, την Οικονομία και την Κοινωνία και έχουν κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών με την αμεσότητα, την ανεξαρτησία γνώμης και την ευθύβολη κριτική τους σε κάθε κέντρο εξουσίας. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, και την επόμενη σεζόν, τα τηλεοπτικά μας απογεύματα θα φέρουν τη δημοσιογραφική υπογραφή του Σπύρου Χαριτάτου, της Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου και όλου του δημοσιογραφικού και τεχνικού επιτελείου του OPEN», αναφέρεται.

Τα στελέχη δείχνουν ότι στηρίζουν τις ενημερωτικές εκπομπές, που τη φετινή σεζόν έχουν φέρει αέρα ανανέωσης στον σταθμό.

