Σαν σήμερα 13 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη πτήση με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα.

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1912 - Ο Υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη πτήση στην Ελλάδα, με στρατιωτικό αεροπλάνο τύπου «Φάρμαν».
  • 1981 - Πραγματοποιείται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Πάπα Ιωάννη Παυλου Β΄ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό.
  • 1982 - Πεθαίνει η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Έμεινε στην ιστορία ως η Κυρά της Ρω, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρω, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.
  • 1995 - Σεισμός 6,6 βαθμών Ρίχτερ χτυπά την Κοζάνη και τα Γρεβενά.
