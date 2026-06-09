Συγκλονίζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την περιπέτεια με την υγεία του: «Σφάδαζα από τους πόνους»

«Οι γιατροί μου είπαν ότι ο πόνος είναι σαν να γεννάς», εξομολογήθηκε ο παρουσιαστής που χρειάστηκε να νοσηλευτεί με κολικό νεφρού

Ανθή Κουρεντζή

Συγκλονίζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για την περιπέτεια με την υγεία του: «Σφάδαζα από τους πόνους»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

LIFESTYLE
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Για την δοκιμασία που πέρασε με την υγεία του μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο παρουσιαστής ταλαιπωρήθηκε με κολικό νεφρού και χρειάστηκε να νοσηλευτεί τρεις ημέρες στο νοσοκομείο, περιγράφοντας την εμπειρία του αρκετά επώδυνη.

«Είμαι καλά πια. Εντάξει, ήταν μια περιπέτεια, ο κόσμος ξέρει, πονάει πάρα πολύ ο κολικός νεφρού. Έχει πάρα πολύ πόνο και δεν περνάει με τίποτα, δηλαδή περιμένεις να έρθει όλη η διαδικασία, να πας στο νοσοκομείο, να βρουν έναν τρόπο, να δούμε πώς θα βγει η πέτρα. Πολύ επίπονο. Όσοι το έχουν ζήσει ξέρουνε πάρα πολύ καλά. Να πω κι ένα ευχαριστώ στον κόσμο για τα μηνύματα, όλες τις συμπαραστάσεις. Λένε οι γιατροί ότι αγγίζει τον πόνο της γέννας. Εντάξει. Δεν έχω γεννήσει. Μόνο αυτό δεν έχω κάνει δηλαδή τηλεοπτικά, άμα γίνει και αυτό…», αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Νοσηλεύτηκα τρεις μέρες. Έμεινα εκεί το βράδυ, γιατί σταμάτησε ο πόνος, αλλά αν δεν έπεφτε, έπρεπε να να κάνουμε εγχείρηση. Τελικά ευτυχώς όμως, έπεσε. Χρειάζεται να πάω να βγάλω τις πέτρες που έχω στη χολή. Όσο μεγαλώνουμε τώρα έχουμε θέματα. Κοίταξε, όλα αυτά μες στο πρόγραμμα είναι, αυτή είναι η ζωή», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

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