Δημήτρης Ουγγαρέζος: Η απάντηση στον Αρναούτογλου και η κόντρα «δυναμώνει»

Το πιο «δυνατό» beef της τηλεοπτικής σεζόν έχει ως πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οι δύο παρουσιαστές ανταλλάσσουν πυρά και γίνονται πρώτο θέμα σε όλες τις εκπομπές.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον MyRadio, σχολίασε: «Άμα δεν έχουμε περιεχόμενο, θα εμπιστευτούμε τους καλύτερους και θα τους βάζουμε στον αέρα για να τσιμπήσουμε κι εμείς κανένα νουμεράκι».

«Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που στείλατε χθες. Τα μηνύματα που είναι εναντίον του Γρηγόρη, δεν θέλω να τα κάνω repost. Αφήστε τους άλλους να βρίζουν, εμείς δεν είμαστε κατά κανενός. Γι’ αυτό δεν τα έκανα repost αυτά. Όσοι λέγατε αλαζόνας κτλ, δεν τα υιοθετώ και γι’ αυτό δεν τα έκανα repost», πρόσθεσε.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά πλημμύρισε το Instagram με repost μηνυμάτων που λάμβανε, με αφορμή όσα είπε για εκείνον ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Να σημειωθεί ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου άσκησε κριτική στην παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο ραδιόφωνο λέγοντας μεταξύ άλλων χθες: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνε και εσύ την προσπάθειά σου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται, για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος».