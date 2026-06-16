Σαν σήμερα 16 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 16 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1913 - Αρχίζει ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος, με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας.
- 1952 - Γεννήθηκε ο Γιώργος Α. Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός από το 2009 έως το 2011.
- 1963 - Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα έγινε η πρώτη γυναίκα στο διάστημα.
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