Σαν σήμερα 16 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Οι Ρώσοι κοσμοναύτες Γιούρι Γκαγκάριν και Βαλεντίνα Τερέσκοβα χαμογελούν κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Idlewild της Νέας Υόρκης, στις 15 Οκτωβρίου 1963

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα .

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