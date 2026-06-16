Limp Bizkit: Τα mosh pits στη συναυλία των θρύλων της Nu Metal που έγιναν viral – Βίντεο από drone

Snapshot Οι Limp Bizkit έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας 25.000 άτομα στην Πλατεία Νερού.

Ένα βίντεο από drone έδειξε το κοινό να συμμετέχει ενεργά στα mosh pits, και έγινε viral σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η περιοδεία των Limp Bizkit ξεκίνησε από την Κρακοβία και περιλάμβανε στάσεις σε Γερμανία και Αθήνα.

Στη συναυλία ακούστηκαν κομμάτια όπως το «Full Nelson», «9 Teen 90 Nine», «Just Like This» και το «Break Stuff».

Στη σκηνή εμφανίστηκαν επίσης οι Viagra Boys και η ράπερ Ecca Vandal. Snapshot powered by AI

Στη σκηνή της Πλατείας Νερού ανέβηκαν εχθές οι Limp Bizkit δίνοντας την απόλυτη metal συναυλία, ξεσηκώνοντας τα 25.000 άτομα που βρέθηκαν εκεί.

Ένα βίντεο από το drone του φεστιβάλ, απεικονίζει ακριβώς το τι συνέβη εχθές το βράδυ, με τον κόσμο να «χτυπιέται» στα mosh pits κατά τη διάρκεια της πρώτης τους εμφάνισης στην Ελλάδα.

Το βίντεο έχει γίνει viral και έχει αναδημοσιευθεί από αρκετές σελίδες της Ελλάδας και του εξωτερικού, με ορισμένους να αναρρωτιούνται αν είναι ΑΙ και άλλους να υποστηρίζουν ότι όποιος έχει βρεθεί σε metal συναυλία στη χώρα, ξέρει ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά.

Το θρυλικό nu-metal συγκρότημα από το Jacksonville της Florida βρέθηκε για πρώτη φορά ενώπιον του ελληνικού κοινού, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται από τις πιο ξεσηκωτικές μπάντες.

Η περιοδεία τους ξεκίνησε στην Κρακοβία στις αρχές του μήνα και στη συνέχεια πέρασαν από τις σκηνές της Γερμανίας, για να προσγειωθούν στο Φάληρο. Ανάμεσα στα κομμάτια που έπαιξαν ήταν το «Full Nelson» που ανέβασαν και δύο θαυμαστές από το κοινό, για να τραγουδίσουν μαζί, το «9 Teen 90 Nine», το «Just Like This» και το «Break Stuff» που έπαιξε δύο φορές, ώστε να δώσει το κατάλληλο λήξιμο στη συναυλία.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν και οι Viagra Boys, το σουηδικό ποστ-πανκ συγκρότημα καθώς και η εναλλακτική ράπερ της Νοτίου Αφρικής Ecca Vandal.

Διαβάστε επίσης