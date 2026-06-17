Σαν σήμερα 17 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 17 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1885 - Το Άγαλμα της Ελευθερίας φθάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
- 1967 - Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ανακοινώνει την πρώτη της επιτυχημένη δοκιμή βόμβας υδρογόνου.
- 1972 - Σκάνδαλο Γουότεργκειτ: Πέντε άνθρωποι του Λευκού Οίκου συλλαμβάνονται κάνοντας διάρρηξη στα γραφεία της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής, στην προσπάθεια παρακολούθησης της αντιπολίτευσης από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
- 2018 - Υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων
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