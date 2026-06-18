Σαν σήμερα 18 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 18 Ιουνίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 18 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1815 – Μάχη του Βατερλώ: Ο Ναπολέων Α΄ ηττάται από τους Άγγλους και τους Πρώσους.
  • 1821 – Ελληνική Επανάσταση του 1821: Κάτοικοι των Καλαρρυτών και του Συρράκου της Ηπείρου κηρύσσουν επανάσταση κατά των Τούρκων.
  • 1914 – Συνεχίζεται για έβδομη και τελευταία ημέρα η Σφαγή της Φώκαιας, όταν Τούρκοι δολοφονούν δεκάδες Έλληνες και λεηλατούν, πυρπολούν και καταστρέφουν ελληνικά σπίτια στη Φώκαια, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Θεωρείται η πρώτη φάση της Γενοκτονίας των Ελλήνων.
  • 1919 – Εκτελούνται από τους Τούρκους 31 Μικρασιάτες πρόσκοποι με τους αρχηγούς τους κατά τη διάρκεια σφαγών στο Αϊδίνιο της Μικράς Ασίας.
  • 1926 – Πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών η βασίλισσα Όλγα των Ελλήνων.
  • 1953 – Πόλεμος της Κορέας: Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα αποκρούσει ισχυρή επίθεση κινεζικού συντάγματος στο ύψωμα Χάρρυ (440).
  • 1989 – Διεξάγονται στην Ελλάδα ταυτόχρονα Εθνικές εκλογές και Ευρωεκλογές. Στις Εθνικές εκλογές νικητής η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν κατορθώνει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και αργότερα ορίζεται νέα ημερομηνία Εθνικών εκλογών η 5η Νοεμβρίου.
  • 2012 – Πεθαίνει ο ποδοσφαιριστής και προπονητής Αλκέτας Παναγούλιας.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με μποφόρ και περιορισμένη αστάθεια η Πέμπτη – Πού και πότε θα βρέξει

05:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Με Γραμμικό Σχέδιο συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Ανακοινώθηκαν oι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

05:12LIFESTYLE

Σαν σήμερα 18 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

04:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 18 Ιουνίου

04:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 2.628 θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ) – Από σήμερα οι ενστάσεις

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Τραμπ και Πεζεσκιάν υπογράφουν το «μνημόνιο κατανόησης» για τον τερματισμό του πολέμου

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

03:16LIFESTYLE

Mad VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές και οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

02:24ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοικτές οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ καταγράφει την αποτυχία της Ουάσινγκτον

01:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fed «έσβησε» τα κέρδη της Wall Street – Επιστρέφουν οι ανησυχίες για τα επιτόκια

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν το «μνημόνιο κατανόησης» – Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία - Κροατία 4-2: Πεινασμένα «λιοντάρια» στο Μουντιάλ 2026 - Δείτε τα highlights

00:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Το απόρρητο των επικοινωνιών, η εθνική ασφάλεια και οι αντοχές του Κράτους Δικαίου

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο υπογραφής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ από τους δύο προέδρους

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Τα παραδοσιακά γλυκίσματα της Κρήτης που μαγεύουν τους επισκέπτες

23:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία-Κονγκό, κόρνερ που καταλογίστηκε για καθυστέρηση από τον τερματοφύλακα - Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε Παγκόσμιο Κύπελλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
03:16LIFESTYLE

Mad VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές και οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Περήφανος παππούς ο Ηλίας Μαμαλάκης – Ο εγγονός του βγήκε δεύτερος σε διαγωνισμό ρομποτικής

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Ακούστηκε “μπαμ’ σαν βόμβα, τα κορίτσια δεν είχαν τις αισθήσεις τους » λέει μάρτυρας

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 15χρονη κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή απειλή και καταδικάστηκαν

05:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Ανακοινώθηκαν oι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

19:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά; 

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας στο ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου: «Αντιτουρκικοί κύκλοι»

21:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σωτήρης Τσόγκας: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός και σύζυγος της Μαίρης Ραζή

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Μύκονος: Νέα στοιχεία για το τροχαίο με θύμα Ιταλίδα που εργαζόταν στην Prada - Ήταν σε αυτοκίνητο με οδηγό και καθόταν στο πίσω κάθισμα

22:18ΚΑΙΡΟΣ

Σέρρες: Έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε πλημμύρες και προβλήματα

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν το «μνημόνιο κατανόησης» – Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγγλία - Κροατία 4-2: Πεινασμένα «λιοντάρια» στο Μουντιάλ 2026 - Δείτε τα highlights

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες στην Αττική - Προϋποθέσεις για ισχυρά φαινόμενα

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση: Αναγνωρίστηκε ελληνική μειονότητα στην Πολωνία - Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον σκέφτεται τον θάνατο κάθε μέρα - Υπολογίζει πόσες ώρες του μένουν καθώς αποκαλύπτει ότι μάχεται με επιθετικό καρκίνο του προστάτη

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Τροία «πάει» στο Κολοσσαίο και η Τουρκία «πουλάει» το ομηρικό έπος σαν κληρονομιά της!

11:13WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες της NASA υποστηρίζουν ότι μια μυστηριώδης «πέμπτη δύναμη» κρύβεται στο σύμπαν

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ