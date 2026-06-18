Σαν σήμερα 18 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 18 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1815 – Μάχη του Βατερλώ: Ο Ναπολέων Α΄ ηττάται από τους Άγγλους και τους Πρώσους.
- 1821 – Ελληνική Επανάσταση του 1821: Κάτοικοι των Καλαρρυτών και του Συρράκου της Ηπείρου κηρύσσουν επανάσταση κατά των Τούρκων.
- 1914 – Συνεχίζεται για έβδομη και τελευταία ημέρα η Σφαγή της Φώκαιας, όταν Τούρκοι δολοφονούν δεκάδες Έλληνες και λεηλατούν, πυρπολούν και καταστρέφουν ελληνικά σπίτια στη Φώκαια, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Θεωρείται η πρώτη φάση της Γενοκτονίας των Ελλήνων.
- 1919 – Εκτελούνται από τους Τούρκους 31 Μικρασιάτες πρόσκοποι με τους αρχηγούς τους κατά τη διάρκεια σφαγών στο Αϊδίνιο της Μικράς Ασίας.
- 1926 – Πεθαίνει σε ηλικία 74 ετών η βασίλισσα Όλγα των Ελλήνων.
- 1953 – Πόλεμος της Κορέας: Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα αποκρούσει ισχυρή επίθεση κινεζικού συντάγματος στο ύψωμα Χάρρυ (440).
- 1989 – Διεξάγονται στην Ελλάδα ταυτόχρονα Εθνικές εκλογές και Ευρωεκλογές. Στις Εθνικές εκλογές νικητής η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν κατορθώνει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και αργότερα ορίζεται νέα ημερομηνία Εθνικών εκλογών η 5η Νοεμβρίου.
- 2012 – Πεθαίνει ο ποδοσφαιριστής και προπονητής Αλκέτας Παναγούλιας.
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