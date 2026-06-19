Σαν σήμερα 19 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 19 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 240 π.X. – O Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης.
- 1827 – Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. («Περίπτωση Νενέκου»)
- 1865 – Πεθαίνει επιχειρηματίας και εθνικός ευεργέτης, Ευάγγελος Ζάππας.
- 1951 – Πεθαίνει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές, ο Άγγελος Σικελιανός.
- 2014 – Ο Πρίγκηπας Φελίπε της Ισπανίας στέφεται νέος βασιλιάς της Ισπανίας με τον τίτλο Βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄ της Ισπανίας.
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Σαν σήμερα 19 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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