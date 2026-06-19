Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκάλυψε τον λόγο που απουσίασε από τα Mad VMA 2026

Τον λόγο που απουσίασε φέτος από τα βραβεία Mad VMA θέλησε να μοιραστεί με τους θαυμαστές του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο γνωστός ερμηνευτής εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως: «λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί κοντά σας για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε για τη μουσική μου».

«Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το βραβείο, ένα ευχαριστώ στον NoΙzy που αυτό το τραγούδι βγήκε τελείως αυθόρμητα και τελείως ειλικρινά, μέσα σε μία μέρα μέσα σε ένα στούντιο που λέγαμε πώς θα ενώσουμε τους δύο πολιτισμούς και νομίζω ότι βρήκαμε τον τρόπο να το διασκεδάσουμε και οι δύο λαοί», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

«Σας στέλνω την αγάπη μου, σας ευχαριστώ όλα αυτά τα χρόνια που στηρίζετε τη μουσική μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ να δίνω την καρδιά μου και τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη μουσική διαδρομή. Την επόμενη φορά θα είμαι και πάλι δίπλα σας», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο μήνυμα του.

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