Σαν σήμερα 22 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

1941 - Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση. Ξεκινάει η «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα», η ναζιστική γερμανική επίθεση στην Σοβιετική Ένωση.

- Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση. Ξεκινάει η «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα», η ναζιστική γερμανική επίθεση στην Σοβιετική Ένωση. 1633 - Μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το Ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει τον Γαλιλαίο Γαλιλέι να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο Ήλιος, και όχι η Γη, είναι το κέντρο του Σύμπαντος.

- Μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το Ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει τον Γαλιλαίο Γαλιλέι να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο Ήλιος, και όχι η Γη, είναι το κέντρο του Σύμπαντος. 1986 - Ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει με «το χέρι του Θεού» στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Αργότερα ακολούθησε το «γκολ του αιώνα» επίσης από τον Μαραντόνα. Η Αργεντινή κερδίζει με 2-1 και στη συνέχεια θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο.