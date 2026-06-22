Σαν σήμερα 22 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 22 Ιουνίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 22 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1941 - Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση. Ξεκινάει η «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα», η ναζιστική γερμανική επίθεση στην Σοβιετική Ένωση.
  • 1633 - Μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το Ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει τον Γαλιλαίο Γαλιλέι να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο Ήλιος, και όχι η Γη, είναι το κέντρο του Σύμπαντος.
  • 1986 - Ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει με «το χέρι του Θεού» στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Αργότερα ακολούθησε το «γκολ του αιώνα» επίσης από τον Μαραντόνα. Η Αργεντινή κερδίζει με 2-1 και στη συνέχεια θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Τέλους χρόνου στις αιτήσεις για τις 4.747 μόνιμες προσλήψεις

04:58LIFESTYLE

Σαν σήμερα 22 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν θα συνεχιστούν στην Ελβετία

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Συμφωνήθηκαν μηχανισμοί για τον Λίβανο και την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 ΕΠΑΣ – Αναλυτικά οι 36 ειδικότητες

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου – Πάνω από τα 81 δολάρια το Brent

02:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στη Ρωσία επαναφέρουν θέμα Μπαρίνοφ – «Σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ ο Ριμπάλτα»

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό θρίλερ στην Ελβετία: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν – «Θα εργαστούμε όλη τη νύχτα», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «πυρά» Τραμπ στη Μελόνι: «Η Ιταλία δεν στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στο Ιράν»

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε μονάδα φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στους New York Times: «Το Ιράν έχει διαλυθεί στρατιωτικά και οικονομικά»

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέλγιο – Ιράν 0-0: Την… πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι «κόκκινοι διάβολοι»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Θρίαμβος για την Παλαιόχωρα: Οι μικροί μαθητές «σήκωσαν» όλα τα Παγκρήτια βραβεία ζωγραφικής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βαλκανικό Στίβου 2026: Πέντε χρυσά για την Ελλάδα τη δεύτερη ημέρα – Συνολικά 39 μετάλλια!

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

23:31LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η νέα ανάρτηση με τις αδελφές του μέσα από το νοσοκομείο

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν αναμένεται κάποια θερμοκρασιακή έξαρση – Πότε και πώς θα επηρεαστεί η χώρα από την ευρωπαϊκό καύσωνα – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

03:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήριο 2-2: Η... σταχτοπούτα πάει για το μεγάλο θαύμα!

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

20:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκόπελος: Συνελήφθη 70χρονος που καλούσε παιδιά σε ΙΧ με κατεβασμένο παντελόνι

11:17WHAT THE FACT

Θερινό ηλιοστάσιο: Τι πραγματικά συμβαίνει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Συμφωνήθηκαν μηχανισμοί για τον Λίβανο και την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ